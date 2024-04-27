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Более 14 млрд рублей вложат в редевелопмент участков по КРТ на востоке Москвы

27 апреля 2024, 13:00 293 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Три неэффективно используемых участка на востоке Москвы подлежат реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ), в их развитие могут вложить свыше 14 млрд рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества (ДГИ).

"Три неэффективно используемых участка на Сиреневом бульваре, Никитинской и Вольной улицах входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в развитие площадок оцениваются более чем в 14 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 470 млн рублей. Благодаря реализации проекта в районах Соколиная Гора и Измайлово появится около 1,2 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Максима Гамана.

Как уточнили в ДГИ, участки общей площадью 5,05 га расположены рядом со станциями МЦК "Локомотив" и "Измайлово" и станциями метро "Партизанская" и "Измайловская".

По словам Гамана, на месте находящихся здесь складов и других устаревших зданий предусмотрено строительство более 12 тыс. кв.м жилья для программы реновации, а также свыше 44 тыс. кв.м общественно-деловой недвижимости, включая детский сад для 250 воспитанников и спортивный комплекс с объектами торговли и общественного питания.

Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, РЕНОВАЦИЯ, КРТ
Отрасль: Строительство 

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