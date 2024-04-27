«Россети Тюмень» выдадут электрическую мощность разработчику недр в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Дополнительные 1,5 МВт необходимы для развития Восточно-Каменного месторождения, разработку которого ведет «РуссНефть». Работы по проекту планируется завершить в 2026 году.

В рамках договора техприсоединения на подстанции 110 кВ «Нулевая» энергетики выполнят строительство нового комплектного распределительного устройства (КРУН). Специалисты установят в КРУН 2 секции шин, 5 выключателей, секционный разъединитель и 2 трансформатора напряжения. Новое оборудование адаптировано к суровым климатическим условиям Севера, а расчетный срок его службы составляет более 30 лет.

От распредустройства до энергопринимающих установок заявителя «Россети Тюмень» проложат две воздушные линии 10 кВ. На них энергетики используют самонесущий изолированный провод (СИП), применение которого обеспечивает высокую надежность и безопасность электроснабжения потребителей.

Динамичное освоение месторождений на территории главного нефтедобывающего региона требует развитой и надежной электросетевой инфраструктуры. «Россети Тюмень» уделяют существенное внимание повышению параметров надежности сетей в суровых климатических условиях Югры. Дополнительные мощности позволят нефтяникам продолжить активное освоение Восточно-Каменного месторождения.