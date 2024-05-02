Контактор приглашает принять участие в вебинарах в мае

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
14.05., 10.00 по МСК «Автоматические выключатели ВА04-36 и ВА06-36 с контактными группами до 250 А»
Спикер:
- Юров Константин, ведущий специалист Учебного центра по направлению «Силовое оборудование».
Ссылка: https://my.mts-link.ru/j/Kontaktor/1488603796
21.05., 10.00 по МСК «Автоматические выключатели ВА51-39 и ВА57-39 с контактными группами до 630 А»
Спикер:
- Юров Константин, ведущий специалист Учебного центра по направлению «Силовое оборудование».
Ссылка: https://my.mts-link.ru/j/Kontaktor/937622253
28.05., 10.00 по МСК «Диалоги PRO. Продажи. Как вести простые и сложные переговоры»
Спикеры:
- Сухих Екатерина, Руководитель Учебного центра,
- Каверин Денис, заместитель Руководителя Учебного центра.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter