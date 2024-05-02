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Контактор приглашает принять участие в вебинарах в мае

2 мая 2024, 15:00 439 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Завод Контактор
Авторы и источники / Правообладателям

14.05., 10.00 по МСК «Автоматические выключатели ВА04-36 и ВА06-36 с контактными группами до 250 А»

Спикер:

- Юров Константин, ведущий специалист Учебного центра по направлению «Силовое оборудование».

Ссылка: https://my.mts-link.ru/j/Kontaktor/1488603796

21.05., 10.00 по МСК «Автоматические выключатели ВА51-39 и ВА57-39 с контактными группами до 630 А»

Спикер:

- Юров Константин, ведущий специалист Учебного центра по направлению «Силовое оборудование».

Ссылка: https://my.mts-link.ru/j/Kontaktor/937622253

28.05., 10.00 по МСК «Диалоги PRO. Продажи. Как вести простые и сложные переговоры»

Спикеры:

- Сухих Екатерина, Руководитель Учебного центра,

- Каверин Денис, заместитель Руководителя Учебного центра.

https://my.mts-link.ru/j/Kontaktor/1574050018

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Метки: КОНТАКТОР, ВЕБИНАР
Отрасль: Электротехника 
KTKR
6.84

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