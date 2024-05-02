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Оплеточные и тростильные машины Handing. Мы ценим ваше время и ресурсы

2 мая 2024, 14:54 471 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: U-TECHNOLOGY GROUP
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U-Technology Group рада представить вам уникальную возможность улучшить процессы производства кабельной продукции с помощью лучших оплеточных и тростильных машин производства китайской компании Jiangsu Handing Machinery Co., Ltd, сокращенно HANDING. Оплеточные машины применяются для гибкого покрытия кабеля или провода. Тростильные применяются для трощения и подготовки проволоки (волокон) перед подачей её на оплёточную машину.

Преимущества поставок машин оплетки от Handing:

1. Великолепное качество. наши оплеточные машины обеспечивают идеальную намотку, прочный оплеточный материал и высокую производительность. Они созданы для решения самых сложных задач по производству кабельной продукции.

2. Гибкий подход. Наша линейка оборудования способна закрыть практически любой вид оплеточных машины - вертикальный и горизонтальный тип с разным количеством установленных шпуль.

Мы понимаем, что каждый клиент уникален, поэтому мы предлагаем гибкие условия поставки и консультацию по индивидуальным потребностям каждого производства. Мы готовы стать вашими партнерами в развитии и росте кабельного бизнеса.

Мы предоставляем разные виды тростильных установок:

- полуавтоматические установки с возможность принимать проволоку на 2 - 4 шпули одновременно, 

- автоматическим установки с автоперебросом проволоки на принимающие шпули. Оператору достаточно вовремя заправлять машину и добавлять новые шпули в установку.

Мы ценим ваше время и ресурсы, поэтому наши машины оплетки и трощения помогут вам сократить издержки, повысить производительность и добиться высочайшего качества продукции. Мы гордимся возможностью предложить вам передовые технологии из Китая от Handing и уверены, что сотрудничество с U-Technology Group принесёт вам только позитивные изменения и высокие результаты. Давайте вместе создадим будущее успешного кабельного производства!

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Метки: U-TECHNOLOGY GROUP, HANDING
Отрасль: Кабельная промышленность 
UTGR
6.37

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