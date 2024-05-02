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В Оренбурге и Орске энергетики проводят техническое обслуживание электроустановок, освободившихся от паводковых вод

2 мая 2024, 15:30 403 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Волга
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» проводят техническое обслуживание и ремонты трансформаторных пунктов, линий электропередачи, освободившихся от паводковых вод.

В апреле работники филиала привели в порядок и поставили под напряжение 105 электросетевых объектов в Оренбурге и Оренбургском районе, в Орске – 111.

Более двух сотен объектов распределительных сетей до сих пор остаются в зоне подтопления, подъезд к некоторым из них невозможен, а подача напряжения ограничена в целях безопасности жителей населенных пунктов. Энергетики ведут постоянный мониторинг уровня воды в подтопленных районах и по мере снижения до безопасной отметки обследуют состояние оборудования, при необходимости проводят техническое обслуживание и ремонты.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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