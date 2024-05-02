Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» проводят техническое обслуживание и ремонты трансформаторных пунктов, линий электропередачи, освободившихся от паводковых вод.
В апреле работники филиала привели в порядок и поставили под напряжение 105 электросетевых объектов в Оренбурге и Оренбургском районе, в Орске – 111.
Более двух сотен объектов распределительных сетей до сих пор остаются в зоне подтопления, подъезд к некоторым из них невозможен, а подача напряжения ограничена в целях безопасности жителей населенных пунктов. Энергетики ведут постоянный мониторинг уровня воды в подтопленных районах и по мере снижения до безопасной отметки обследуют состояние оборудования, при необходимости проводят техническое обслуживание и ремонты.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter