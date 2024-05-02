2 мая 2024 года НИУ «МЭИ» подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями ООО «Группа 800» и ООО «АкваРайм». Подписи под документом поставили первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков, генеральный директор «Группа 800» Глеб Левин и генеральный директор ООО «АкваРайм» Арсений Каптелов.

Целью соглашений является сотрудничество в области подготовки кадров, в том числе организация производственных практик и стажировок студентов.

«Работу с компанией «Группа 800» мы начали еще в прошлом году. У наших студентов уже сейчас есть успешный опыт стажировки студентов института электротехники и электрификации с последующим трудоустройством в компании. Молодые специалисты работают в проектном бюро, выполняют задачи по проектированию систем промышленной автоматизации, а также совмещают практическую деятельность с изучением соответствующих дисциплин в университете», — рассказал о сотрудничестве первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

«Группа 800» специализируется на производстве аппаратных средств автоматизации инженерных систем и технологических процессов. Компания обеспечивает полный производственный цикл изготовления шкафов автоматизации любого уровня сложности, разработку специализированного программного обеспечения, пусконаладочные работы на объекте.

ООО «АкваРайм» — компания-партнер ООО «Группа 800», занимающаяся разработкой и производством автоматизированных насосных агрегатов, промышленных систем водоподготовки и водоочистки. ​