Авторы и источники / Правообладателям Фото. Изолятор с датчиком тока утечки. Автор: Дмитрий Титов Фото. Внешний вид станции сбора и передачи данных с датчиков тока утечки, установленной на опоре 110 кВ вблизи МКАД. Автор: Дмитрий Титов

В ПАО «Россети Московский Регион» успешно завершена опытно-промышленная эксплуатация технологии для риск-ориентированного управления состоянием линейной изоляции. Технология, разработанная доцентом Дмитрием Титовым, инженером-исследователем Климом Волховым и их коллегами из Центра энергетических технологий Сколтеха, а также ООО «Экспертный Центр» по заказу АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», направлена на предотвращение одной из наиболее частых причин отключения электроэнергии в России — перекрытия высоковольтных изоляторов линий электропередачи.

«Система является уникальной первой в мире коммерческой версией технологии оценки состояния линейной изоляции по токам утечки, – рассказал Титов. – Она позволяет оценить риск перекрытия гирлянды изоляторов в режиме, близком к режиму реального времени». После обработки данных с сенсоров утечки тока, система оценивает состояние гирлянды изоляции как «зелёное», желтое» или «красное». Это помогает не только адресно произвести срочный ремонт, но и спланировать работы по плановой замене изоляторов. Опытная эксплуатация проводилась с апреля 2021 года. «В ходе наблюдений удалось выявить влияние погодных факторов на токи утечки, характер накопления загрязнений на поверхности изоляторов и периоды аномального роста активности расположенных рядом источников загрязнений – дорог с интенсивным движением», – сказал Титов.

Испытания проводились в рамках соглашения между Сколтехом и ПАО «Россети Московский Регион», которое предусматривает внедрение на энергообъектах инновационных технологий сенсорики и предиктивной аналитики данных и применение инструментов риск-ориентированного управления состоянием воздушных линий электропередачи.