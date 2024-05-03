Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • Как построить цифровой офис? Дмитрий Лосев, директор департамента информационных технологий IEK GROUP, рассказал на конференции CNews

Как построить цифровой офис? Дмитрий Лосев, директор департамента информационных технологий IEK GROUP, рассказал на конференции CNews

3 мая 2024, 14:00 590 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

Каким должен быть современный цифровой офис? В первую очередь удобным для сотрудников — такого мнения придерживаются организаторы и участники конференции, организованной издательством CNews. Одним из спикеров мероприятия стал Дмитрий Лосев, директор департамента информационных технологий IEK GROUP. Он поделился опытом создания цифрового офиса в компании и рассказал, какие современные технологи использует IEK GROUP.

Конференция прошла 23 апреля 2024 года в Москве на площадке CNews и собрала спикеров, представляющих крупные российские компании, в числе которых ИК «Финам», SuperJob, «Русагро Тех», SOKOLOV и другие.

Тема цифрового офиса сейчас особенно актуальна: на рынке труда отмечается нехватка специалистов, а претенденты на вакансии отдают предпочтение свободному графику и удаленной работе. Под влиянием таких факторов меняется корпоративная культура многих российских организаций.

Цифровой офис IEK GROUP — это реальный проект, повлекший кардинальные изменения бизнес-процессов в компании. Дмитрий Лосев рассказал, как прошла цифровая трансформация компании, как организован гибридный формат работы сотрудников и какими сервисами они имеют возможность пользоваться.

— IEK GROUP имеет многолетний опыт работы в гибридном формате, который очень важен в первую очередь для IT-блока. Мы хорошо знаем, какие инструменты нужны сотрудникам, чтобы бизнес-процессы были наиболее эффективными, и готовы поделиться своими наработками с коллегами из других компаний, — отметил Дмитрий Лосев.

Выступление Дмитрия Лосева вызвало неподдельный интерес участников конференции, ведь он ответил на практические вопросы, возникающие при внедрении цифрового офиса. Эксперт также рассказал о цифровых инструментах развития персонала, которые используются в IEK GROUP, — а их более 40! И на примере показал, как можно развивать корпоративную культуру в цифровом мире.

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью современной жизни. IEK GROUP внедряет IT-инструменты как во внутренних процессах, так и при взаимодействии с клиентами. IEK GROUP внимательно изучает потребности клиентов и сотрудников, активно включается в жизнь каждого и предлагает современные эффективные решения.

Обсудить на форуме
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.84

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
03.05.2024
Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Макеевку Донецкой народной республики
03.05.2024
Более двух миллиардов рублей вложат в модернизацию коммунальной инфраструктуры Барнаула
03.05.2024
Строится новая подстанция на территории Ашинского МЗ
03.05.2024
В Подмосковье протестировали "умную" систему диагностики состояния линейной изоляции
03.05.2024
На Дюртюли-Ачит устроят биопереходы
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+