Каким должен быть современный цифровой офис? В первую очередь удобным для сотрудников — такого мнения придерживаются организаторы и участники конференции, организованной издательством CNews. Одним из спикеров мероприятия стал Дмитрий Лосев, директор департамента информационных технологий IEK GROUP. Он поделился опытом создания цифрового офиса в компании и рассказал, какие современные технологи использует IEK GROUP.

Конференция прошла 23 апреля 2024 года в Москве на площадке CNews и собрала спикеров, представляющих крупные российские компании, в числе которых ИК «Финам», SuperJob, «Русагро Тех», SOKOLOV и другие.

Тема цифрового офиса сейчас особенно актуальна: на рынке труда отмечается нехватка специалистов, а претенденты на вакансии отдают предпочтение свободному графику и удаленной работе. Под влиянием таких факторов меняется корпоративная культура многих российских организаций.

Цифровой офис IEK GROUP — это реальный проект, повлекший кардинальные изменения бизнес-процессов в компании. Дмитрий Лосев рассказал, как прошла цифровая трансформация компании, как организован гибридный формат работы сотрудников и какими сервисами они имеют возможность пользоваться.

— IEK GROUP имеет многолетний опыт работы в гибридном формате, который очень важен в первую очередь для IT-блока. Мы хорошо знаем, какие инструменты нужны сотрудникам, чтобы бизнес-процессы были наиболее эффективными, и готовы поделиться своими наработками с коллегами из других компаний, — отметил Дмитрий Лосев.

Выступление Дмитрия Лосева вызвало неподдельный интерес участников конференции, ведь он ответил на практические вопросы, возникающие при внедрении цифрового офиса. Эксперт также рассказал о цифровых инструментах развития персонала, которые используются в IEK GROUP, — а их более 40! И на примере показал, как можно развивать корпоративную культуру в цифровом мире.

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью современной жизни. IEK GROUP внедряет IT-инструменты как во внутренних процессах, так и при взаимодействии с клиентами. IEK GROUP внимательно изучает потребности клиентов и сотрудников, активно включается в жизнь каждого и предлагает современные эффективные решения.