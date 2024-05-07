Главгосэкспертиза получила авторское свидетельство на модуль ИИ

Разработанный Главгосэкспертизой России программный модуль предиктивной аналитики, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта (ИИ), зарегистрирован в Реестре программного обеспечения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Соответствующее авторское свидетельство выдано 25 апреля 2024 года.

Главгосэкспертиза России запустила первый этап промышленной эксплуатации программного модуля на основе ИИ в декабре 2023 года. Первым пилотным проектом по внедрению машинного обучения в экспертизе стала автоматизация функций по формированию Базы типовых замечаний. Для нейросетей было подготовлено 12 млн текстовых фрагментов, в том числе на основе проектной документации и заключений экспертизы. В разработке и тестировании обучающих материалов участвовали более 600 экспертов по всем направлениям деятельности Главгосэкспертизы.

Сегодня работа по развитию модуля искусственного интеллекта в ведомстве продолжается на новом уровне. На данный момент в тестовом режиме отрабатывается алгоритм поиска и сравнения наименования объекта капстроительства в проектной документации с эталонными данными из Пояснительной записки в XML и заявления на экспертизу.