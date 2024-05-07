Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
16 мая в Самаре пройдет первый «Все cHVACeno Fest», где соберутся профессионалы рынка инженерной сантехники и HVAC. Мероприятие организует компания ЭТМ, стратегический партнер IEK GROUP.
Команда IEK представит новинки и топовые линейки электротехники на стенде 46. На стенде 45, в экспозиции ONI, посетители познакомятся с решениями по автоматизации в комплексе с программным обеспечением MasterSCADA. На каждом из стендов вы сможете пообщаться со специалистами компании и задать им все интересующие вопросы.
Деловая программа на «Все cHVACeno Fest» будет интересна электромонтажникам, проектировщикам, инженерам, технологам, специалистам по продажам и закупкам, безопасности и ИТ. Эксперты ONI проведут мастер-класс по настройке специализированного преобразователя частоты с насосными функциями, участники которого освоят работу с инновационными решениями в этой сфере.
Завершит мероприятие розыгрыш ценных призов от производителей и компании ЭТМ.
Не пропустите первый «Все cHVACeno Fest»!
Ваш билет здесь.
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