Правительство РФ ушло в отставку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении 7 мая полномочий правительства перед вновь избранным президентом России, сообщается в телеграм-канале кабинета министров.

"Согласно статье 35 Федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" решение о сложении правительством РФ своих полномочий перед вновь избранным президентом России оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента РФ", - отмечается в сообщении.

"В соответствии со статьей 116 Конституции РФ подписанным распоряжением оформлено такое решение", - пояснили в пресс-службе.

Кабинет во главе с Мишустиным проработал чуть более четырех лет.

Президент РФ Владимир Путин поручил сложившему полномочия правительству продолжать действовать до формирования нового кабинета министров.

"В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции Российской Федерации, постановляю правительству Российской Федерации продолжать действовать до формирования нового правительства Российской Федерации", - говорится в указе главы государства, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ожидается, уже 10 мая Госдума соберется для утверждения нового главы правительства.

Планируется, что ранее в тот же день кандидат в премьеры, предложенный президентом, проведет консультации со всеми парламентскими фракциями.

Согласно Конституции, председатель правительства РФ утверждается Госдумой.

Премьер не позднее недельного срока после утверждения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также предлагает президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Отставка правительства М.Мишустина стала 15-й по счету со времени принятия в июне 1990 года Декларации о государственном суверенитете России. Это шестой по счету кабинет, который сложит полномочия перед вновь избранным президентом РФ. Остальные кабинеты распускались указами президента РФ.