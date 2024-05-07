«Россети» проложили более 25 км кабельных линий 10-20 кВ для электроснабжения Национального космического центра (НКЦ), который создается совместно Правительством Москвы и государственной корпорацией «Роскосмос» по поручению Президента России. Совокупная присоединенная мощность составит 22,3 МВт, из них 8,7 МВт уже выданы.

Проект реализовала компания «Россети Московский регион». Более 50% трасс линий повышенной пропускной способности 20 кВ пройдено методом горизонтально направленного бурения в обход инженерных коммуникаций, автодорог и железнодорожных путей. В схему электроснабжения также вошло 15 новых энергообъектов 10 кВ и 20 кВ.

НКЦ возводят на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева на западе столицы. Главным элементом комплекса станет 47-этажное здание, напоминающее установленную на стартовой площадке ракету. Общая площадь строений превысит 250 тыс. кв. м. На одной площадке будут объединены ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро. Власти Москвы планируют закончить основные строительные работы до конца 2024 года.