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"Россети" завершили строительство сетевой инфраструктуры для Национального космического центра

7 мая 2024, 16:14 385 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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«Россети» проложили более 25 км кабельных линий 10-20 кВ для электроснабжения Национального космического центра (НКЦ), который создается совместно Правительством Москвы и государственной корпорацией «Роскосмос» по поручению Президента России. Совокупная присоединенная мощность составит 22,3 МВт, из них 8,7 МВт уже выданы.

Проект реализовала компания «Россети Московский регион». Более 50% трасс линий повышенной пропускной способности 20 кВ пройдено методом горизонтально направленного бурения в обход инженерных коммуникаций, автодорог и железнодорожных путей. В схему электроснабжения также вошло 15 новых энергообъектов 10 кВ и 20 кВ.

НКЦ возводят на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева на западе столицы. Главным элементом комплекса станет 47-этажное здание, напоминающее установленную на стартовой площадке ракету. Общая площадь строений превысит 250 тыс. кв. м. На одной площадке будут объединены ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро. Власти Москвы планируют закончить основные строительные работы до конца 2024 года.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, РОСКОСМОС
Отрасль: Электроэнергетика 

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