Один из самых красивых аэропортов Сибири оформлен с применением продукции товарного знака ARFA, принадлежащего IEK GROUP. При отделке терминала аэропорта Новый Уренгой были установлены пирамидальные потолки ARFA.

Проект реализован в аэропорту им. Губкина в Новом Уренгое. Работа началась в 2022 году, и уже через год объект был сдан в эксплуатацию. Оформление аэропорта напоминает одновременно юрту и замок Снежной королевы. Елка с подарками и отделка под дерево внутри здания создают уют и праздничное настроение. Пирамидальная конструкция потолка органично сочетается с внешним дизайном здания. Данное решение эксклюзивно – оно разработано по индивидуальному дизайн-проекту и ранее нигде не применялось.

Аэропорт им. Губкина является крупнейшим авиаузлом Ямало-Ненецкого автономного округа, оснащен по последнему слову техники, одновременно в ангарах может находиться до 10 самолетов. В аэропорту обслуживаются внутренние рейсы крупных российских перевозчиков: «Аэрофлот», «Россия», «ЮТэйр», S7 Airlines и других. Теперь путешествия для пассажиров и посетителей терминала станут еще приятнее, поскольку минуты ожидания пройдут в стильном, необычном интерьере.

«IEK GROUP разрабатывает и поставляет рынку уникальные комплексные решения, которые отличаются полнотой, разнообразием и выгодой для потребителя. Мы стремимся включиться в жизнь клиента, глубоко вникнуть в потребности, предложить именно то, что нужно. И сделать взаимодействие с нами комфортным и эффективным», – отмечает Артем Маймор, коммерческий директор IEK GROUP.

Сегодня IEK GROUP предлагает комплексные решения для различных объектов жилищного сектора, социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры. Компания разрабатывает проекты, соответствующие высоким требованиям надежности, долговечности, безопасности и эстетичности. В арсенале компании широкий ассортимент продукции, инжиниринговый центр, служба R&D, современная испытательная лаборатория и мощная производственная инфраструктура.

Потолочные системы ARFA выпускаются на одной из российских производственных площадок IEK GROUP. Предприятие площадью 4140 кв. м расположено в Республике Татарстан, оснащено современным оборудованием и работает с сырьем высокого качества. Над каждым проектом трудится команда инженеров-проектировщиков и конструкторов, за плечами которых огромный опыт по реализации различных дизайнерских и архитектурных идей. Потолочные системы проектируются с учетом требований к особенностям монтажа светотехнического оборудования.

«Монтаж потолочных систем часто осуществляется вместе с установкой светильников. Проект может быть дополнен системами управления освещением, щитовым оборудованием, системами прокладки кабеля и иными группами электротехнической продукции. Более того, через нашу компанию ООО «ПрофЭСКО» мы можем предоставлять услуги по энергосервису, в том числе, и в форме лизинга», – подчеркивает Артем Маймор.

Такая форма работы удобна для заказчиков – она позволяет сформировать многолетнюю программу по энергоэффективности на базе оборудования IEK GROUP, значительно сократить расходы на электроэнергию и рассчитаться за поставленное оборудование за счет этой экономии в течение нескольких лет.

Таким образом, компания предлагает клиентам не только продукты и решения, но и сервисную поддержку, индивидуальный подход и выгодные условия. Работать с продукцией IEK GROUP – значит, получить высококачественный продукт или услугу в срок и за приемлемые деньги.