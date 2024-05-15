Госкорпорация Ростех и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности (ИБ). Документ предусматривает совместную работу профильных центров компетенций в области защиты данных: со стороны «Ростелекома» – это группа компаний «Солар», со стороны Государственной корпорации «Ростех» – компания «РТ-Информационная безопасность».

В рамках сотрудничества планируется реализация совместных проектов в сфере ИБ, а также обмен данными об актуальных киберугрозах. Стороны договорились о совместном продвижении своих решений, продуктов и технологий на российском и зарубежных рынках, в том числе в целях импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Компании начнут обмениваться опытом в области построения систем кибербезопасности, актуальными сведениями об инцидентах и индикаторах компрометации.

Сотрудничество также предусматривает проведение совместных киберучений с использованием баз знаний о реальных атаках на защищаемые объекты, особенно относящиеся к критической информационной инфраструктуре. Специалисты по информационной безопасности смогут отрабатывать навыки реагирования на атаки с помощью смоделированных инцидентов, аналогичных тем, с которыми компании могут столкнуться в своей повседневной работе.

«Решая задачи по обеспечению технологического суверенитета страны, мы должны помнить, что хакерские атаки стали частью гибридной войны, которая ведется против нашей страны. Злоумышленники действуют все более изощренными методами, угрозы в киберпространстве растут в геометрической прогрессии, что требует от нас адекватно наращивать возможности для противодействия. Консолидация компетенций Ростеха и «Ростелекома» поможет не только повысить готовность цифровой инфраструктуры к отражению кибератак, но и даст импульс дальнейшему развитию отрасли информационной безопасности в России», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.