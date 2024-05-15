«Завод Москабель» совместно с Алюминиевой Ассоциацией и компанией EKF проведет новый мастер-класс «Проводка из алюминиевого сплава: мифы и реальность». Мероприятие пройдет 16 мая в Москве, на выставке MosBuild 2024.

Международная строительно-интерьерная выставка MosBuild, в рамках которой состоится мастер-класс, проходит уже в 29-й раз. С 13 по 16 мая в 1 и 2 павильонах МВЦ «Крокус Экспо» будут представлены материалы, инструменты, технические решения, товары и услуги для всех этапов строительства зданий, отделки помещений и дизайна интерьера. Здесь встретятся руководители оптовых и розничных компаний, девелоперы, специалисты сферы строительства и ремонта, архитекторы и дизайнеры интерьера.

Мастер-класс от ГК «Москабельмет», Алюминиевой Ассоциации и производителя электротехнического оборудования, компании EKF, пройдет в финальный день работы выставки в Зоне строительных инноваций и мастер-классов. Начало в 11:00. Организаторы и приглашенные участники проведут испытания кабельной продукции и развенчают популярные мифы об алюминиевой проводке.

С приветственным словом выступят эксперт сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации Михаил Рудык, начальник Испытательного центра кабельной продукции «Москабельмет» Константин Сауткин и пресейл-менеджер направления «Электромонтажное оборудование» компании EKF Виталий Бакин. Модератором выступит независимый дилер и эксперт по кабельной продукции Татьяна Миллер.

На мастер-классе сравнят и сопоставят характеристики трех кабелей производства «Завода Москабель»:

марки ВВГнг-LS 3x2,5ок – 0,66 кВ;

марки АсВВГнг-LS 3x4ок – 0,66 кВ;

марки АВВГнг-LS 3x4ок – 0,66 кВ.

Также покажут 9-й выпуск из серии роликов от Испытательного центра кабельной продукции «Москабельмет». В нем Константин Сауткин тестирует образцы катанки из трех различных материалов, включая алюминиевый сплав 8ххх серии.

Впервые мастер-класс «Проводка из алюминиевого сплава: мифы и реальность» прошел в Санкт-Петербурге на выставке «Энергетика и электротехника». Итоги испытания на ломкость:

медные жилы выдерживали от 17 перегибов;

минимальное число перегибов до разрушения жил из чистого алюминия — всего 4;

алюминиевый сплав выдерживал от 10 от 20 перегибов: по этой характеристике он сопоставим с медью.

Какими будут результаты новых испытаний, узнают посетители выставки MosBuild и мастер-класса, в котором кабели из разных материалов вновь протестируют на стойкость и ломкость. Эксперты ответят на вопросы посетителей, в том числе — об особенностях использования алюминиевой проводки и производстве комплектующих для нее.

Для посещения выставки MosBuild нужно заранее зарегистрироваться и получить бейдж. С промокодом mbw24news это можно сделать бесплатно. До встречи на мастер-классе 16 мая в «МВЦ «Крокус Экспо»!