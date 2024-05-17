Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили качественным и надежным электроснабжением более пяти тысяч жителей г. Щелково. Энергетики с начала текущего года заменили электрооборудование в трех подстанциях, расположенных на улицах Хотовской, Сиреневой и Шмидта. В электроустановках было смонтировано новое оборудование распределительных устройств РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ. Работы проходили по программе капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией.

Так, например, в ТП-53 на ул. Шмидта заменили высоковольтное оборудование, исчерпавшее свой эксплуатационный ресурс. Взамен ячеек КСО-366 в распределительном устройстве РУ-10 кВ установили КСО-393. Эта ТП обеспечивает электроснабжение многоквартирного дома, бизнес-центра и канализационно-насосной станции. Данные мероприятия позволили повысить надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановки.

Также по программе капитального ремонта в 2024 году в г. о. Щелково работники «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 10,9 км кабельных и воздушных линий электропередачи. На ЛЭП заменят провода/кабель. Работы будут проходить в г. Щелково на улицах Заречной, Шмидта, Фряновском шоссе. А также в микрорайоне Потаповский, деревне Оболдино и поселке Загорянский. Наибольшие объемы будут выполнены в весенние и летние месяцы. Мероприятия проводятся силами персонала, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.