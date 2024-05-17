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Системные операторы Латвии, Литвы и Эстонии актуализировали Дорожную карту по развитию модели балансирования энергосистем стран Балтии

17 мая 2024, 17:00 301 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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С января 2018 г. латвийский системный оператор AST вместе с другими прибалтийскими системными операторами (TSO's) работают в единой зоне балансирования энергосистем Латвии, Литвы и Эстонии – Балтийской зоне скоординированного балансирования (Baltic coordinated balancing area, CoBA) – и создан единый Балтийский балансирующий рынок, в рамках которого осуществляется обмен оперативными резервами вторичного регулирования (mFRR). В ближайшие годы планируется внести значительные изменения в модель балансирования энергосистем стран Балтии в целях приведения ее в соответствие с европейскими нормативно-правовыми документами и обеспечения соблюдения прибалтийскими TSO's правил и соглашений, установленных в рамках Континентальной европейской синхронной зоны (Continental European Synchronous Area, CESA) после синхронизации их энергосистем с CESA.

В октябре 2021 г. AST совместно с другими прибалтийскими TSO's опубликовали Дорожную карту по развитию модели балансирования энергосистем стран Балтии (Baltic Balancing Roadmap) для своевременного информирования заинтересованных сторон об ожидаемых изменениях в модели балансирования прибалтийских энергосистем и планируемых разработках в данной области. Дорожная карта актуализировалась в октябре 2022 г. и в августе 2023 г. В актуализированной редакции дорожной карты с момента предыдущего обновления внесены следующие изменения:

  • Приведена информация о планируемых сроках и мотивах присоединения балтийских TSO's к европейским балансирующим платформам.
  • Приведены данные о расчетных объемах необходимых резервов частотного регулирования каждого типа в рамках CoBA и их распределению между прибалтийским энергосистемами.
  • Приведено описание усовершенствованного процесса определения необходимого объема резервов в рамках Балтийского рынка мощности и другие детали, связанные с рынком мощности.

Официальный сайт AST https://www.ast.lv

 

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Метки: ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА
Отрасль: Электроэнергетика 

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