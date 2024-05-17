В Харбине (КНР) проходит Российско-Китайская деловая выставка ЭКСПО, в которой участвует и делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером.

В составе делегации Челябинской области в Харбин прибыли представители ПО «ФОРЭНЕРГО». Группу холдинга возглавляет первый вице-президент Виталий Кобзев.

В рамках работы выставки подписано Соглашение ПО «ФОРЭНЕРГО» в лице завода «ЮМЭК» с китайскими партнерами Компанией Linyi City Jinhao

Line Fittings Co., Ltd. о создании нового Российско-Китайского предприятия — литейного завода.

Новое предприятие будет заниматься производством деталей для стеклянных изоляторов и линейной арматуры, производимых на предприятиях ПО «ФОРЭНЕРГО» в объеме от 4,2 до 6 тыс. тонн в год. Затраты на проект составят порядка 1 млрд рублей, численность работающих запланирована в количестве 70 человек.

Строительство завода начнется в Южноуральске уже летом этого года, а окончить строительство мы планируем в 2025 году. Новый завод станет завершающим звеном в программе холдинга по полному импортозамещению в производстве стеклянных изоляторов.