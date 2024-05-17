Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • Полуфинал VII Открытого чемпионата электриков IEK в Москве – последний рывок перед финальной битвой

Полуфинал VII Открытого чемпионата электриков IEK в Москве – последний рывок перед финальной битвой

17 мая 2024, 14:30 413 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

Серия полуфиналов VII Открытого чемпионата электриков IEK подходит к концу — 23 мая 2024 года в Москве состоится завершающий отбор финалистов. Профессионалы электромонтажа, интересные мастер-классы и конкурсы для всех желающих — станьте свидетелем грандиозного соревнования!

Участники московского полуфинала уже доказали высокий уровень мастерства. В отборочном туре приняли участие более 300 представителей региона, но лишь 15 из них, показавшие лучшие результаты, вышли в полуфинал.

Ещё сложнее будет завоевать место в финале: конкурсантам придётся выложиться на максимум и выполнить сложнейшее задание по электромонтажу и автоматизации.

Приходите поддержать участников! Помимо захватывающих соревнований вас ждут:

  • мастер-классы по электромонтажу;
  • конкурсы с фирменными призами;
  • деловая программа с эксклюзивными выступлениями спикеров;
  • общение со специалистами IEK GROUP;
  • выставка новинок и флагманских линеек IEK.

Ждём вас 23 мая 2024 года по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, дом 2, стр. 1, Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 КАДР».

Обсудить на форуме
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.84

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
17.05.2024
КРДВ предлагает создать технологическую платформу для развития локальной инженерной инфраструктуры
17.05.2024
"Россети" будут стимулировать предприятия повышать уровень локализации оборудования
17.05.2024
На Чебоксарской ГЭС стартовали юбилейные Всероссийские соревнования оперативного персонала гидроэлектростанций
17.05.2024
Минэнерго предложило поручить "Ростеху" создание 500 МВт в ОЭС Юга
17.05.2024
В Краснодарском крае появится новая школа с музеем и телестудией
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+