Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Серия полуфиналов VII Открытого чемпионата электриков IEK подходит к концу — 23 мая 2024 года в Москве состоится завершающий отбор финалистов. Профессионалы электромонтажа, интересные мастер-классы и конкурсы для всех желающих — станьте свидетелем грандиозного соревнования!
Участники московского полуфинала уже доказали высокий уровень мастерства. В отборочном туре приняли участие более 300 представителей региона, но лишь 15 из них, показавшие лучшие результаты, вышли в полуфинал.
Ещё сложнее будет завоевать место в финале: конкурсантам придётся выложиться на максимум и выполнить сложнейшее задание по электромонтажу и автоматизации.
Приходите поддержать участников! Помимо захватывающих соревнований вас ждут:
Ждём вас 23 мая 2024 года по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, дом 2, стр. 1, Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 КАДР».
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter