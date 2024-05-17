Серия полуфиналов VII Открытого чемпионата электриков IEK подходит к концу — 23 мая 2024 года в Москве состоится завершающий отбор финалистов. Профессионалы электромонтажа, интересные мастер-классы и конкурсы для всех желающих — станьте свидетелем грандиозного соревнования!

Участники московского полуфинала уже доказали высокий уровень мастерства. В отборочном туре приняли участие более 300 представителей региона, но лишь 15 из них, показавшие лучшие результаты, вышли в полуфинал.

Ещё сложнее будет завоевать место в финале: конкурсантам придётся выложиться на максимум и выполнить сложнейшее задание по электромонтажу и автоматизации.

Приходите поддержать участников! Помимо захватывающих соревнований вас ждут:

мастер-классы по электромонтажу;

конкурсы с фирменными призами;

деловая программа с эксклюзивными выступлениями спикеров;

общение со специалистами IEK GROUP;

выставка новинок и флагманских линеек IEK.

Ждём вас 23 мая 2024 года по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, дом 2, стр. 1, Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 КАДР».