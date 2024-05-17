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"Россети" будут стимулировать предприятия повышать уровень локализации оборудования

17 мая 2024, 16:45 320 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети

Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на сессии форума «ГОСЗАКАЗ», посвященной закупкам в энергетике, рассказал о совершенствовании корпоративной системы аттестации оборудования для решения задач импортозамещения. Он отметил, что с 2024 года введен дополнительный контроль применяемых комплектующих и материалов, что должно послужить стимулом для развития отечественной промышленности и повышения уровня локализации.

Группа «Россети» является крупнейшим заказчиком электротехнической продукции в России и системно занимается замещением зарубежного оборудования. С 2014 года доля импорта в закупках снижена с более чем 40% до менее чем 10%.

Реализуется комплекс мер, включая проведение собственных НИОКР, формирование внутренних стандартов с ориентиром на возможности отечественных производителей. Также «Россети» в качестве заказчика участвуют в грантовой программе «доращивания» технологических компаний.

Корпоративный план импортозамещения предусматривает контроль и анализ рисков на всех стадиях – от проектирования до закупок. Важное значение имеет система проверки качества (аттестации) оборудования, которая постоянно развивается и с 2024 года учитывает уровень локализации продукции. Кроме того, в рамках этой работы оцениваются надежность цепочек поставок компонентов и возможности их сервисного обслуживания. Разработан электронный реестр аттестованного оборудования, предоставляющий открытый доступ к перечню рекомендованных решений.

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Метки: РОССЕТИ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ГОСЗАКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
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