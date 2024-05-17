Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на сессии форума «ГОСЗАКАЗ», посвященной закупкам в энергетике, рассказал о совершенствовании корпоративной системы аттестации оборудования для решения задач импортозамещения. Он отметил, что с 2024 года введен дополнительный контроль применяемых комплектующих и материалов, что должно послужить стимулом для развития отечественной промышленности и повышения уровня локализации.
Группа «Россети» является крупнейшим заказчиком электротехнической продукции в России и системно занимается замещением зарубежного оборудования. С 2014 года доля импорта в закупках снижена с более чем 40% до менее чем 10%.
Реализуется комплекс мер, включая проведение собственных НИОКР, формирование внутренних стандартов с ориентиром на возможности отечественных производителей. Также «Россети» в качестве заказчика участвуют в грантовой программе «доращивания» технологических компаний.
Корпоративный план импортозамещения предусматривает контроль и анализ рисков на всех стадиях – от проектирования до закупок. Важное значение имеет система проверки качества (аттестации) оборудования, которая постоянно развивается и с 2024 года учитывает уровень локализации продукции. Кроме того, в рамках этой работы оцениваются надежность цепочек поставок компонентов и возможности их сервисного обслуживания. Разработан электронный реестр аттестованного оборудования, предоставляющий открытый доступ к перечню рекомендованных решений.
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