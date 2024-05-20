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Энергетики восстанавливают поврежденные паводком объекты в Оренбурге и пригородных поселках

20 мая 2024, 15:00 516 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго»

Фото: ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго»

Сотрудники Оренбургского производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» восстанавливают линии электропередачи, поврежденные паводком.

В течение прошлой недели энергетики установили 135 опор в Оренбурге, поселках имени Куйбышева и Берды. На установку новых опор привлечено 29 человек, в том числе 20 энергетиков из Ташлинского, Красногвардейского и Новосергиевского районов электросетей филиала; работает 11 единиц специальной техники.

Восстановление объектов электрических сетей продолжается: ведется монтаж провода, меняются опоры. До конца мая энергетики планируют завершить работы и поставить объекты под напряжение.

Во время паводка в Оренбурге и Оренбургском районе было повреждено 23 трансформаторных и распределительных пункта, 87 линий электропередачи напряжением 0,4 – 10 киловольт. В целях безопасности объекты были отключены. В районах, где позволяли условия безопасности, электроснабжения потребителей было переведено на резервные схемы или мобильные электростанции. По мере ухода воды сотрудники предприятия проводили обследование электроустановок, выполняли техническое обслуживание и ремонты.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО, ПАВОДОК
Отрасль: Электроэнергетика 

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