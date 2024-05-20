В Кстове подведены итоги акции «Сделаем Землю чище», которая ежегодно проходит в рамках проекта «Спецагенты безопасности», получившего поддержку по программе социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». В течение учебного года школьники Кстова и Кстовского района участвовали в сборе и передаче на переработку вторичных ресурсов.

Победителем стал 2 «Г» класс Анкудиновской средней школы, которые вместе с родителями собрали 4056 кг вторсырья. Они перекрыли рекорд, установленный в 2023 году учениками Ждановской средней школы, собравшими 4032 кг. На втором месте в этом году – 2 «Г» класс средней школы № 2 г.Кстово с результатом 1416,24 кг. За активное участие в экоакции школьники получили благодарности и подарки от предприятия «СИБУР-Кстово».

Участники церемонии награждения приняли участие в двух мастер-классах, подготовленных организаторами, после чего отметили свой успех сладким угощением. Проект «Спецагенты безопасности» реализуется в Кстове и Кстовском районе Центром внешкольной работы имени Криворотовой – победителем конкурса социальных проектов корпоративной программы СИБУРа «Формула хороших дел». В рамках проекта проходят уроки безопасности и экологии, в ходе которых школьники учатся безопасному поведению и бережному отношению к окружающей среде. Важная часть обучения – вовлечение детей и их родителей в раздельный сбор перерабатываемых отходов.

Марина Канюк, главный эксперт по экологии «СИБУР-Кстово»:

«Проект, который мы совместно с партнерами третий год реализуем для кстовских школьников, очень важен и полезен. Мы прививаем детям правильные экопривычки в надежде, что, став взрослыми, они внесут свой вклад в формирование экономики замкнутого цикла. В компании СИБУР большое внимание уделяется бережному отношению к ресурсам, на предприятии внедрены концепции «зелёный офис» и «зелёный завод», в рамках которых осуществляется раздельное накопление перерабатываемых отходов с целью их дальнейшей переработки. Хорошо, что дети сызмальства привыкают к мысли о необходимости рационального использования природных ресурсов, будет здорово, если они пронесут полученный навык через всю свою жизнь».

СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в странах по всему миру. СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания. СИБУР учитывает ESG-критерии во всех аспектах своей деятельности. Основным документом, охватывающим ключевые направления ESG-повестки компании, является Стратегия в области устойчивого развития до 2025 года.

«СИБУР-Кстово» - предприятие компании СИБУР, работающее в Нижегородской области. Выпускает этилен, пропилен, бензол, различные углеводородные фракции, ароматические углеводороды и тяжёлую пиролизную смолу. Продукция предприятия используется в производстве ПВХ, окиси этилена, гликолей, акрилатов, а также полимерных изделий и материалов для строительства, различных отраслей промышленности, медицины, сельского хозяйства, технических жидкостей для автомобильного и авиационного транспорта, синтетических моющих и косметических средств, товаров народного потребления, делающих жизнь людей комфортней и безопасней. Кроме «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области работают входящие в «СИБУР Холдинг» предприятия «Сибур-Нефтехим», «РусВинил» и «БИАКСПЛЕН».