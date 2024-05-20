На обложке "Завод Москабель" и большой edutaiment-проект о грамотном монтаже кабельных муфт, который в наглядном формате покажет тонкости монтажа и поможет сделать кабельные сети еще надежнее и безопаснее. Это не просто учебный фильм или мастер-класс по монтажу. Проект объясняет не только нюансы применения конкретной муфты, но и общие принципы монтажа. Рекомендуется к просмотру абсолютно всем кабельщикам. Динамичный монтаж и небольшие игровые сцены делают просмотр не только полезным, но и интересным. Смотрите первую серию The MyFTA.

Читайте в большом выпуске RusCable Insider:

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №348