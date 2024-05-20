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  • RusCable Insider 348 - Правильная The MyFTA, АЭК-телеком, Нефтегаз 2024, больше МЕТАКЛЭЯ и зарождение российского кабельного оборудования

RusCable Insider 348 - Правильная The MyFTA, АЭК-телеком, Нефтегаз 2024, больше МЕТАКЛЭЯ и зарождение российского кабельного оборудования

20 мая 2024, 13:29 641 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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На обложке "Завод Москабель" и большой edutaiment-проект о грамотном монтаже кабельных муфт, который в наглядном формате покажет тонкости монтажа и поможет сделать кабельные сети еще надежнее и безопаснее. Это не просто учебный фильм или мастер-класс по монтажу. Проект объясняет не только нюансы применения конкретной муфты, но и общие принципы монтажа. Рекомендуется к просмотру абсолютно всем кабельщикам. Динамичный монтаж и небольшие игровые сцены делают просмотр не только полезным, но и интересным. Смотрите первую серию The MyFTA.

Читайте в большом выпуске RusCable Insider:

  • Дайджест кабельного бизнеса: рекорды LME, нюансы кабельной маркировки и платежей в Китай. Все, что нужно знать об изменениях в законодательстве для кабельщиков.
  • Не только экспорт, но и импорт. Итоги семинара РЭЦ и Ассоциации "Электрокабель".
  • Новые линии на "Режкабеле", подъем "Завода ТАТКАБЕЛЬ", экскурсии на кабельные предприятия и передовые разработки в кабельной сфере.
  • Больше МЕТАКЛЭЯ! Новые продукты компании еще в большем объеме. Новости от компаундера.
  • Будет ли в России свое производство оборудования? Руководитель ChinaCable.Ru Антон Герасимов делится планами в большом интервью в формате открытой студии Kabel.FM
  • Томсккабель — это еще и оборудование! Есть из чего выбрать. Сделано в Томске!
  • Кабельный телеком, защита рынка, маркировка и кадры. О чем говорили на выездном заседании телекоммуникационной секции Ассоциации "Электрокабель"
  • В специальных модулях и разворотах: судовые кабели "СегментЭНЕРГО", Оператор X ГК "Москабельмет", "ОКЛ подкаст Спецкабеля", НПП "Герда" и Уроки легенд ВНИИКП.
  • Нефтяники поверили в Алюминий? Итоги делового мероприятия и фотоотчет с выставки НЕФТЕГАЗ 2024 в пересказе RusCable.Ru. Скептиков меньше — поставок больше, а все из-за цены.
  • Завод "Конкорд" снова в трендах. Теперь с кабелем ППГ. NYM теряет свои позиции, но "Конкорд" любят монтажники. Подробнее в интервью открытой студии.
  • Кабель Победы  — специальная экспозиция в музее кабельной отрасли, посвященная ВОВ, большой рассказ о кабеле жизни и проект "15 дней Победы" в эфире радио Kabel.FM. Как отрасль встретила День Победы.
  • Публичная отчетность GENESIS. Компания продолжает задавать тренд на открытость и рассказывает о результатах работы 2023,  делится планами на 2024 год и даже показала свои внутренние документы. Присмотритесь к компании и послушайте голоса GENESIS в полимерном подкасте!
  • Галактика на проводе, два стула для кабельщика и новые слова рынка. Анонсы эфиров и подкастов Kabel.FM.
  • Новая рубрика от партнера журнала компании "Кабельстар". Показываем знаковые объекты поставок компании и делимся архитектурными находками. Настоящие "звездные объекты" с Cablestar.Ru.
  • Завершает выпуск партнер журнала RusCable Insider - кабельный завод "Цветлит"! СИП, СИП, СИП, СИП, СИП. Но не только СИП! Посетите сайт завода "Цветлит".

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №348

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Метки: МКМ, АЭК, КОНКОРД, НЕФТЕГАЗ, GENESIS, МЕТАКЛЭЙ
Отрасль: Кабельная промышленность Телекоммуникация (связь) Нефтегазовая промышленность Электротехника Материалы для КПП 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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