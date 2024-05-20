На обложке "Завод Москабель" и большой edutaiment-проект о грамотном монтаже кабельных муфт, который в наглядном формате покажет тонкости монтажа и поможет сделать кабельные сети еще надежнее и безопаснее. Это не просто учебный фильм или мастер-класс по монтажу. Проект объясняет не только нюансы применения конкретной муфты, но и общие принципы монтажа. Рекомендуется к просмотру абсолютно всем кабельщикам. Динамичный монтаж и небольшие игровые сцены делают просмотр не только полезным, но и интересным. Смотрите первую серию The MyFTA.
Читайте в большом выпуске RusCable Insider:
- Дайджест кабельного бизнеса: рекорды LME, нюансы кабельной маркировки и платежей в Китай. Все, что нужно знать об изменениях в законодательстве для кабельщиков.
- Не только экспорт, но и импорт. Итоги семинара РЭЦ и Ассоциации "Электрокабель".
- Новые линии на "Режкабеле", подъем "Завода ТАТКАБЕЛЬ", экскурсии на кабельные предприятия и передовые разработки в кабельной сфере.
- Больше МЕТАКЛЭЯ! Новые продукты компании еще в большем объеме. Новости от компаундера.
- Будет ли в России свое производство оборудования? Руководитель ChinaCable.Ru Антон Герасимов делится планами в большом интервью в формате открытой студии Kabel.FM
- Томсккабель — это еще и оборудование! Есть из чего выбрать. Сделано в Томске!
- Кабельный телеком, защита рынка, маркировка и кадры. О чем говорили на выездном заседании телекоммуникационной секции Ассоциации "Электрокабель"
- В специальных модулях и разворотах: судовые кабели "СегментЭНЕРГО", Оператор X ГК "Москабельмет", "ОКЛ подкаст Спецкабеля", НПП "Герда" и Уроки легенд ВНИИКП.
- Нефтяники поверили в Алюминий? Итоги делового мероприятия и фотоотчет с выставки НЕФТЕГАЗ 2024 в пересказе RusCable.Ru. Скептиков меньше — поставок больше, а все из-за цены.
- Завод "Конкорд" снова в трендах. Теперь с кабелем ППГ. NYM теряет свои позиции, но "Конкорд" любят монтажники. Подробнее в интервью открытой студии.
- Кабель Победы — специальная экспозиция в музее кабельной отрасли, посвященная ВОВ, большой рассказ о кабеле жизни и проект "15 дней Победы" в эфире радио Kabel.FM. Как отрасль встретила День Победы.
- Публичная отчетность GENESIS. Компания продолжает задавать тренд на открытость и рассказывает о результатах работы 2023, делится планами на 2024 год и даже показала свои внутренние документы. Присмотритесь к компании и послушайте голоса GENESIS в полимерном подкасте!
- Галактика на проводе, два стула для кабельщика и новые слова рынка. Анонсы эфиров и подкастов Kabel.FM.
- Новая рубрика от партнера журнала компании "Кабельстар". Показываем знаковые объекты поставок компании и делимся архитектурными находками. Настоящие "звездные объекты" с Cablestar.Ru.
- Завершает выпуск партнер журнала RusCable Insider - кабельный завод "Цветлит"! СИП, СИП, СИП, СИП, СИП. Но не только СИП! Посетите сайт завода "Цветлит".
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