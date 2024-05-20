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Санкт-Петербургский филиал "ВНИИР-Прогресс" заключил контракт на поставку электрооборудования для строительства МПЭБ проекта 20871

20 мая 2024, 17:30 446 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АБС Электро
Авторы и источники / Правообладателям

Санкт-Петербургский филиал «ВНИИР-Прогресс» заключил крупный контракт на поставку электрооборудования для строительства модернизированного плавучего энергоблока (МПЭБ) проекта 20871. Разработчики проекта - ЦКБ «Айсберг» и «Невское ПКБ», заказчик - ФГУП «Атомфлот» (предприятие Госкорпорации «Росатом»).

В поставку войдут главные распределительные устройства, щиты питания с берега, щиты выдачи электроэнергии, щиты аварийного генератора, щиты реакторной установки и источники бесперебойного питания 110В. Разработка и изготовление распределительных устройств осуществляется в максимально сжатые сроки с целью поставки оборудования на верфь в декабре 2024 года.

МПЭБ проекта 20871 разрабатывается для энергоснабжения Баимской рудной зоны госкорпорация «Росатом» и предназначен для работы в качестве источника электроэнергии в составе инфраструктуры для размещения МПЭБ, включающей береговые гидротехнические и технологические сооружения и должен обеспечивать выдачу в береговые сети до 106 МВт электроэнергии. МПЭБ предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

ВНИИР-Прогресс обладает многолетним опытом в области разработки и производства научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и управления, электротехнических изделий, электронной компонентной базы, электронных модулей, радиоэлектронной продукции

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Метки: ВНИИР-ПРОГРЕСС, АБС ЭЛЕКТРО, РАЗРАБОТКИ
Отрасль: Электротехника 

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