Специалисты Российского энергетического агентства Минэнерго России подготовили очередной выпуск ежеквартального дайджеста «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК», в котором представлено более ста новых разработок в области топливно-энергетического комплекса.

Сведения о технических новинках за период с января по март 2024 года структурированы по отраслям: нефтегазовой, теплоэнергетической, электроэнергетической, угольной, а также возобновляемым источникам энергии.

В дайджесте представлена информация о перспективных технологиях и технических решениях для нефтегазового комплекса, среди которых способ автоматического управления процессом осушки газа на многофункциональных абсорберах установок комплексной подготовки газа, разработанный ООО «Газпром добыча Ямбург». Разработка позволяет повысить качество управления технологическим процессом в условиях Севера, снизить влияние ошибок, обусловленных человеческим фактором, а также оперативно выявлять и решать возникшие нештатные ситуации в процессе подготовки газа к дальнему транспорту. Благодаря этому удается поддерживать заданное качество осушаемого газа.

В настоящее время актуальны поиск и промышленное освоение альтернативного растительного сырья высокой продуктивности для получения биотоплив. В этой связи Балтийский федеральный университет им. И. Канта разработал способ производства биотоплива, который позволяет получить жидкое углеводородное топливо из биомассы макроводорослей посредством ее гидротермального ожижения в реакторе периодического действия без применения катализа и опасных органических растворителей, и при отсутствии необходимости очистки и подготовки сырья.

ПАО «Россети» предложили разработку устройства управляемой коммутации, которое выполняет прецизионное управление моментом включения и отключения каждой фазы высоковольтного выключателя с целью предотвращения опасных электромагнитных процессов при коммутации, что значительно продлевает срок службы выключателя, снижает стоимость периодического ремонта и обслуживания, повышает надежность функционирования электрооборудования. Устройство может применяться на всех классах напряжения и типах выключателей разных годов выпуска.

Также в новом выпуске даны аннотации нормативных документов и ГОСТ, принятых или актуализированных в указанный период.

Дайджест перспективных разработок для ТЭК_I квартал 2024 1.54 MB | pdf