В Уфе продолжает работать Российский нефтегазохимический форум. В его рамках проходит 32-я Международная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии».

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляет свою продукцию на стенде № 284. Это специализированные кабели для использования в нефтегазохимической отрасли, новинки и зарекомендовавший себя кабель марки EXPERt class.

Выставка продлится до 24 мая, в ВК «ЭКСПО», г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158, зал 2.

Посещение выставки бесплатное. Регистрация на сайте организатора: https://user.gntexpo.ru/start.

А в г. Усть-Каменогорск, Казахстан, сегодня открылась еще одна Международная выставка по горному делу, металлургии, углю и энергетике «MinTech». Она продлится до 24 мая.

На стенде L-3 будут представлены специализированные кабели, предназначенные для работы в сложных условиях: шахтные, горнорудные, сейсмоустойчивые и другие.

Посещение выставки бесплатное. Предварительная регистрация на сайте организатора: https://kazexpo.kz/o-vystavke-uka#.

Место проведения: Дворец спорта им. Александрова (пр-т Абая, д.2).