На конференции ЦИПР-2024 в присутствии министра цифрового развития, связи и коммуникаций Максута Шадаева и заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова подписано соглашение о сотрудничестве в области применения спутниковых технологий между ОАО «РЖД» и российской космической компанией БЮРО 1440. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин и генеральный директор БЮРО 1440 Алексей Шелобков.

Стороны договорились развивать цифровые сервисы на базе спутниковой низкоорбитальной группировки, а также создавать востребованные отраслевые IT-решения.

Сервис широкополосной передачи данных позволит до 10 раз увеличить скорость передачи данных (с 100 Мбит/с до 1 Гбит/с на абонентский терминал) и существенно снизить задержку передачи данных (с 700 мс до 70 мс).

«В любой стране после домохозяйств вторым потребителем по объемам космических услуг является транспортная отрасль. Мы активно используем в наших проектах технологии спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, космической связи, но нам не хватает самих спутниковых ресурсов. Рады, что у нас в стране появляются новые проекты в области создания низкоорбитальных спутниковых группировок», – заявил заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов.

«РЖД первыми в стране запускают проект интеграции сервиса спутниковой широкополосной связи с информационными системами поездов. Улучшение качества и доступности услуг связи для пассажиров – ключевая задача, которую мы решаем через внедрение передовых технологий. Сервисы на базе спутниковой связи низкоорбитальной группировки будут востребованы как в пассажирском комплексе, так и для грузоперевозок по всей территории России, в том числе для функционирования беспилотной техники. Тестирование системы планируем начать в 2025 году», – пояснил Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

Реализация проекта позволит внедрить интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления, мониторинг и передачу информации объектов транспортной инфраструктуры через защищенные каналы связи в режиме реального времени. В том числе будут созданы каналы связи для беспилотной техники, а также для аварийного восстановления ресурсов и поддержания управления критически важной инфраструктурой.

«Спутниковые технологии позволят оптимизировать логистику, улучшить качество обслуживания клиентов и повысить общий уровень безопасности. Мы гордимся доверием, которое нам оказали наши партнеры, и приложим все усилия для выполнения всех намеченных планов. Наш опыт и технические компетенции позволяют гарантировать стабильную и надежную работу спутниковых сервисов, что повысит эффективность и безопасность транспортных перевозок», – отметил Алексей Шелобков, генеральный директор БЮРО 1440.

БЮРО 1440 создает коммерчески успешный сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки. Начиная с 2021 года компания прошла путь от исследовательского проекта до старта реальных работ по созданию глобальной системы высокоскоростной передачи данных. В июне 2023 года были запущены первые три аппарата на низкие орбиты. В ночь с 16 на 17 мая 2024 года состоялся запуск космических аппаратов второй экспериментальной миссии – «Рассвет-2».