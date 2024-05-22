Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представляет проекты по разработке и внедрению российских решений для проектирования авиационных двигателей и системы управления производством и цепочками поставок. Также на конференции обсудят основные тренды цифровой трансформации на предприятиях машиностроения.

В панельных дискуссиях и сессиях на IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая, принимают участие представители ОДК.

Основными темами обсуждений стали векторы цифровой трансформации, внедрение российских ИТ-решений и развитие сквозных технологий управления жизненным циклом изделий и модельно-ориентированного проектирования авиационных двигателей.

«Для решения задач, стоящих сегодня перед двигателестроением, необходимо развивать цифровую среду с применением отечественных программных продуктов. Для этого мы объединили усилия с российскими компаниями для создания проектов по разработке систем поддержки полного жизненного цикла изделий. Также необходима интеграция в эти системы особо значимых проектов по доработке и внедрению систем класса CAD/PDM. Мы уже успешно реализуем такие проекты и есть первые результаты», — сказал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

В ОДК реализуются два особо значимых проекта на средства гранта Российского фонда развития информационных технологий. Совместно с компанией «НПЦ «1С» реализуется проект по доработке и внедрению системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях с внутренней кооперацией.

Российская компания АСКОН разрабатывает для ОДК инженерное программное обеспечение в области PLM и CAD. Новая отечественная программа позволит проектировать детали авиадвигателей, в том числе из полимерных композиционных материалов.

Также в рамках ЦИПР на сессии с Минпромторгом поднимались вопросы, связанные с господдержкой и финансированием проектов по цифровизации на предприятиях ОДК.

Ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» является ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. Стратегическим партнером ЦИПР выступает Госкорпорация Ростех.