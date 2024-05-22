В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» прошла организованная Минэнерго России питч-сессия ИТ-стартапов в сфере энергетики.

В мероприятии приняли участие ИТ-компании, разрабатывающие комплексные решения для электроэнергетики и добывающей промышленности, а также представители компаний ТЭК, ведущие свою деятельность в качестве якорных заказчиков ИЦК «Электроэнергетика» и «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование».

Эдуард Шереметцев заслушал доклады приглашённых спикеров. Замминистра отметил, что, помимо пользы для бизнеса, ИТ-компаниям, разрабатывающим решения для ТЭК, необходимо учитывать объём дополнительных затрат на внедрение программного обеспечения.