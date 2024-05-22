Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» прошла организованная Минэнерго России питч-сессия ИТ-стартапов в сфере энергетики.
В мероприятии приняли участие ИТ-компании, разрабатывающие комплексные решения для электроэнергетики и добывающей промышленности, а также представители компаний ТЭК, ведущие свою деятельность в качестве якорных заказчиков ИЦК «Электроэнергетика» и «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование».
Эдуард Шереметцев заслушал доклады приглашённых спикеров. Замминистра отметил, что, помимо пользы для бизнеса, ИТ-компаниям, разрабатывающим решения для ТЭК, необходимо учитывать объём дополнительных затрат на внедрение программного обеспечения.
«На рынке промышленного ПО есть решения, которые требуют больших дополнительных инвестиций на их внедрение, что значительно увеличивает срок окупаемости для компаний ТЭК. Разработчикам ПО необходимо учитывать не только стоимость лицензий, но и дополнительные затраты по внедрению», – сказал замглавы Минэнерго.
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