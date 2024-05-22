"ЭР-Телеком Холдинг" может инвестировать до 20 млрд рублей в создание в Нижнем Новгороде крупнейшего в своей сети частного технопарка рядом со строящимся ИТ-кампусом "Неймарк", сообщил "Интерфаксу" директор сети технопарков компании Оскар Ягафаров в кулуарах конференции "ЦИПР 2024".

"Мы развиваем сеть технопарков, то есть мы видим, как у нас получается реализовать эту модель. (...) В Нижнем Новгороде технопарк становится частью ИТ-кампуса, это уже очень сильная коллаборация с академическим сообществом, с образованием, со студентами, с молодежью", - сказал Ягафаров.

По его информации, в Нижнем Новгороде планируется строительство технопарка площадью около 100 тыс. кв. метров на участке 5,4 га.

Строительство технопарка планируется в два этапа. На первом этапе со сроком ввода в 2027 году будут возведены офисы, коворкинг, конгресс-холл, рестораны, магазины и ряд других объектов. На втором этапе (в 2028 году) - дополнительные офисы и гастрономическая улица. Девелопером проекта выступит PAN City Group.

Ягафаров отметил, что в Нижнем Новгороде технопарк планируется строить на свободной площадке, тогда как предыдущий опыт компании в Перми, Саратове и Омске - это размещение технопарков в уже имеющихся зданиях.

"В Нижнем Новгороде мы говорим про площади около 100 тыс. кв. метров. Это еще больше, чем в Перми. Это порядка 100 резидентов и порядка 10 тыс. сотрудников - это очень масштабный проект", - сказал он.

Говоря о других проектах сети, Ягафаров напомнил, что в активной фазе создания сейчас находятся технопарки в Саратове и Омске, площадью 40 тыс. кв. метров и 20 тыс. кв. метров соответственно. Инвестиции в каждый из них оцениваются в 3 млрд рублей. При этом рассматривается возможность почти двукратного увеличения площади омского технопарка.

Первая очередь саратовского технопарка запускается летом этого года, но "событийная площадка в Саратове уже в минимальном формате работает", отметил он.

"Технопарк - это, в первую очередь, не про здания и кирпичи. Это про деятельность. Именно содержательная деятельность уже и в Саратове, и в Омске ведется. В Саратове мы раньше начали и запускаем первый корпус", - пояснил директор сети.

Пермский технопарк занимает площадь 86 тыс. кв. метров, действует с 2018 года, в нем работают 70 резидентов.

"ЭР-Телеком" предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений. В его структуре также Morion Digital - управляющая компания сети технопарков (Пермь, Саратов, Омск, Санкт-Петербург).