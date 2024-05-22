Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко и Генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков на полях конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде в присутствии Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и заместителя Министра энергетики РФ Эдуарда Шереметцева подписали меморандум, направленный на развитие сотрудничества. Объединив технологии и компетенции, компании рассчитывают ускорить исполнение поручения Президента РФ по формированию к 2030 году цифровых платформ в ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

«Россети» и «Цифра» в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Электроэнергетика» и «ЖКХ» разрабатывают отраслевые решения – систему технологического управления электрическими сетями на базе платформы РС-20 и систему оптимизационного моделирования и управления эффективностью теплоснабжения на базе платформы ZIIoT. Функционал обоих продуктов обладает высоким потенциалом тиражирования и может быть востребован также в других организациях, обслуживающих линейные инфраструктурные объекты.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон, направленное на цифровую трансформацию, внедрение цифровых моделей управления и создание кросс-отраслевых платформ и продуктов. Задачами партнерства являются повышение эффективности процессов генерации, распределения и доставки потребителям коммунальных ресурсов, а также снижение рисков аварийных ситуаций. Кроме того, «Россети» и «Цифра» собираются вместе работать над коммерциализацией решений, а в перспективе – обеспечить импортоопережение и вывести разработки на экспорт.

«Россети» и «Цифра» существенно продвинулись в создании отраслевых продуктов. Объединив усилия, мы сможем воспользоваться лучшими практиками, исключить дублирование затрат на разработку одного и того же функционала и быстрее получить отраслевую платформу с комплексом сервисов для эффективного централизованного управления сетевым комплексом и инфраструктурой ЖКХ на основе цифровых данных. Планируем также, что наше сотрудничество позволит создать универсальное решение для любой линейной инфраструктуры», – отметил Константин Кравченко.