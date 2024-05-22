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"Россети" рассказали на конференции ЦИПР о повышении кибербезопасности сетевого комплекса

22 мая 2024, 17:15 506 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко на сессии «От кибербезопасности до цифрового иммунитета» подчеркнул необходимость системной работы по защите объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ).

Требования по информационной безопасности отражены в Единой технической политике Группы «Россети» и закладываются еще на этапе проектирования энергообъектов. Разработана методика категорирования ОКИИ, позволяющая сконцентрироваться на наиболее значимых задачах.

«Оценка уязвимости фактически возложена на потребителей. При этом нет знака равенства между импортозамещенными и безопасными решениями. Поэтому сейчас мы развернули на базе нашего Научно-технического центра и дочерней структуры «Россети Цифра» лабораторию импортозамещенных решений, в фокусе внимания которой находятся именно вопросы информационной безопасности», – сказал Константин Кравченко.

ЦИПР – одна из крупнейших конференций в области цифровой экономики. В этом году центральной темой мероприятия стала технологическая независимость промышленной России. В пленарной сессии, где обсуждались результаты индустриальных центров компетенций (ИЦК), участвовал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в своем выступлении рассказал о проектах ИЦК «Электроэнергетика», который он возглавляет.

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Метки: РОССЕТИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИПР
Отрасль: Электроэнергетика IT 
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