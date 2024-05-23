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Госдума в первом чтении приняла закон о системообразующих территориальных сетевых организациях

23 мая 2024, 12:10 125 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЭА Минэнерго России
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22 мая, Москва. – Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 
Анастасия Бондаренко отметила, что законопроект направлен на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей.

«Законопроект предусматривает создание в каждом субъекте Российской Федерации единого центра ответственности за надёжное энергоснабжение, которым будет являться системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО)», — уточнила статс-секретарь – заместитель Министра.

Она также пояснила, что за СТСО закрепляются функции по эксплуатации бесхозяйных сетей, ликвидации в соответствии с решением региональных штабов последствий аварий, а также эксплуатации на основании договора сетей тех собственников, которым не установят тариф.

Анастасия Бондаренко добавила, что законопроект предусматривает внедрение высокоэффективных технологий и интеллектуальных систем управления режимами работы объектов электрической сети и объектов генерации в целях повышения надежности и стабильности функционирования ЕЭС России.

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Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электротехника 

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