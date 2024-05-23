22 мая, Москва. – Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Анастасия Бондаренко отметила, что законопроект направлен на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей.



«Законопроект предусматривает создание в каждом субъекте Российской Федерации единого центра ответственности за надёжное энергоснабжение, которым будет являться системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО)», — уточнила статс-секретарь – заместитель Министра.



Она также пояснила, что за СТСО закрепляются функции по эксплуатации бесхозяйных сетей, ликвидации в соответствии с решением региональных штабов последствий аварий, а также эксплуатации на основании договора сетей тех собственников, которым не установят тариф.



Анастасия Бондаренко добавила, что законопроект предусматривает внедрение высокоэффективных технологий и интеллектуальных систем управления режимами работы объектов электрической сети и объектов генерации в целях повышения надежности и стабильности функционирования ЕЭС России.