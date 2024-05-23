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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля производства ООО "Брянск-Кабель"

23 мая 2024, 12:30 73 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5, производства, согласно маркировки ООО «Брянск-Кабель», закупленного на маркетплейсе ОЗОН (ИП Воробьев Артем Михайлович).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

  • занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 6,7%);
  • занижение толщины оболочки из ПВХ (отклонение 1,5%).


В 2022-2024 гг. кабельная продукция ТМ БРЯНСК-КАБЕЛЬ неоднократно отбиралась для проведения испытаний, как на маркетплейсах, так и в рознице. Результаты испытаний из раза в раз стабильно подтверждают вывод о фальсификации продукции данного производителя.

EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ БРЯНСК-КАБЕЛЬ.

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Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
NPSM
4.32

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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