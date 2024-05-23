Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5, производства, согласно маркировки ООО «Брянск-Кабель», закупленного на маркетплейсе ОЗОН (ИП Воробьев Артем Михайлович).
Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:
В 2022-2024 гг. кабельная продукция ТМ БРЯНСК-КАБЕЛЬ неоднократно отбиралась для проведения испытаний, как на маркетплейсах, так и в рознице. Результаты испытаний из раза в раз стабильно подтверждают вывод о фальсификации продукции данного производителя.
EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ БРЯНСК-КАБЕЛЬ.
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