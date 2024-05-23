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На Кабельном Заводе "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" прошли плановые учения по ГО и ЧС

23 мая 2024, 12:00 146 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошли плановые учения по ГО и ЧС. Так как на территории Орловской области сохраняется высокий уровень террористической опасности, сотрудники должны знать алгоритм действий в чрезвычайной ситуации.  

По легенде, в административно-бытовом корпусе Завода возникли пожары после нескольких атак беспилотников: на крыше и в холле центрального входа. После подачи сигнала пожарной тревоги и оповещения городских экстренных служб, выяснилось, что единственно возможный оборудованный эвакуационный выход из здания остался только через окна на втором этаже.  

Специалист по ГО и ЧС Завода Сергей Наливайко продемонстрировал собравшимся сотрудникам, как за считанные секунды распаковать пожарно-спасательное оборудование, закрепить на себе специальный пояс с карабином, как пользоваться спасательной веревкой и безопасно спуститься по перекинутой через окно канатной лестнице.

Учебная эвакуация прошла организованно и успешно. Таким образом работникам Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» еще раз напомнили о главных правилах поведения при пожаре, которые помогут сохранить жизнь и здоровье не только во время ЧС на Заводе, но и в обычной жизни.   

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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