На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошли плановые учения по ГО и ЧС. Так как на территории Орловской области сохраняется высокий уровень террористической опасности, сотрудники должны знать алгоритм действий в чрезвычайной ситуации.

По легенде, в административно-бытовом корпусе Завода возникли пожары после нескольких атак беспилотников: на крыше и в холле центрального входа. После подачи сигнала пожарной тревоги и оповещения городских экстренных служб, выяснилось, что единственно возможный оборудованный эвакуационный выход из здания остался только через окна на втором этаже.

Специалист по ГО и ЧС Завода Сергей Наливайко продемонстрировал собравшимся сотрудникам, как за считанные секунды распаковать пожарно-спасательное оборудование, закрепить на себе специальный пояс с карабином, как пользоваться спасательной веревкой и безопасно спуститься по перекинутой через окно канатной лестнице.

Учебная эвакуация прошла организованно и успешно. Таким образом работникам Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» еще раз напомнили о главных правилах поведения при пожаре, которые помогут сохранить жизнь и здоровье не только во время ЧС на Заводе, но и в обычной жизни.