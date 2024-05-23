Обзор поточной линии для изготовления LAN кабеля от Habsans

Habsans объявляет о запуске линии для изготовления LAN кабеля в Узбекистане на заводе Андижанкабель.

Генеральный директор Сергей Брехер лично посетил завод Андижанкабель и сделал обзор продукции в реальных условиях эксплуатации.

В этом видео подробно рассказывается о линии предназначенной для проволакивания заготовки в виде медной жилы (подтяжки Ø1.8 – 2.8 мм) и нанесения изоляции в одном технологическом этапе. Данная разработка поможет вам лучше понять как продукция завода Habsans может улучшить вашу эффективность и производительность.