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Обзор поточной линии для изготовления LAN кабеля от Habsans

23 мая 2024, 17:14 417 Время чтения ≈ < минуты
Источник: HABSANS
Авторы и источники / Правообладателям

Habsans объявляет о запуске линии для изготовления LAN кабеля в Узбекистане на заводе Андижанкабель.

Генеральный директор Сергей Брехер лично посетил завод Андижанкабель и сделал обзор продукции в реальных условиях эксплуатации.

В этом видео подробно рассказывается о линии предназначенной для проволакивания заготовки в виде медной жилы (подтяжки Ø1.8 – 2.8 мм) и нанесения изоляции в одном технологическом этапе. Данная разработка поможет вам лучше понять как продукция завода Habsans может улучшить вашу эффективность и производительность.

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Метки: Habsans
Отрасль: Кабельная промышленность 
HBSN
7.23

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Эта новость часть сюжета Арктика
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