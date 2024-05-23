Обзор поточной линии для изготовления LAN кабеля от Habsans

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Habsans объявляет о запуске линии для изготовления LAN кабеля в Узбекистане на заводе Андижанкабель.
Генеральный директор Сергей Брехер лично посетил завод Андижанкабель и сделал обзор продукции в реальных условиях эксплуатации.
В этом видео подробно рассказывается о линии предназначенной для проволакивания заготовки в виде медной жилы (подтяжки Ø1.8 – 2.8 мм) и нанесения изоляции в одном технологическом этапе. Данная разработка поможет вам лучше понять как продукция завода Habsans может улучшить вашу эффективность и производительность.
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