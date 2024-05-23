Концерн "Телематика" и НПО "Андроидная техника" создали совместное предприятие "Р-Телематика", которое будет специализироваться на разработке, серийном производстве и внедрении промышленных роботехнических комплексов. Об этом говорится в сообщении "Телематики" со ссылкой на генерального директора концерна Алексея Нащекина.

Также среди направлений новой организации - создание и развитие искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов. В целом, "Р-Телематика" займется разработкой решений, которые позволят роботизировать рутинные, опасные и трудоемкие процессы.

"Объединение с НПО "Андроидная техника", которое специализируется на робототехнике, бионике, искусственном интеллекте, - это следующий шаг в развитии направления роботизации концерна. Мы уже можем представить первые образцы нашей совместной работы, например, робота-расцепщика, который стал результатом объединения наших экспертиз. Такие механизмы полностью автономны, уменьшают количество опасных операций, выполняемых людьми, и высвобождают персонал для других задач. Это позволит частично компенсировать кадровый "голод" в стране, который, по разным оценкам, может составить 2,5 млн человек к 2030 году", - рассказал Нащекин в ходе конференции "Искусственный интеллект в дорожной отрасли - TRANS AI 2024".

По словам генерального директора "Р-Телематика", председателя правления "Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления" Евгения Дудорова, важная задача отрасли состоит в том, чтобы технологические и производственные процессы, где задействовано большое количество персонала, были максимально роботизированы.

"К 2030 году Россия должна повысить показатель роботизации в стране с нынешних 7 200 роботов до 95 000. Для этого мы работаем над компонентами, технологиями, программным обеспечением и вопросами технической интеграции роботов, взаимодействуя не только внутри нашего совместного предприятия, но и с активно развивающейся отраслью робототехники в целом", - подчеркнул он.

Концерн "Телематика" - международный разработчик и российский лидер систем управления и решений на основе искусственного интеллекта на транспорте.