Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
На сайте IEK GROUP и сайте Центра раскрытия корпоративной информации опубликована консолидированная финансовая отчетность IEK GROUP за 2023 год по МСФО — Международным стандартам финансовой отчетности. Отчетность по МСФО формируется компанией с 2019 года и позволяет проследить рост и развитие IEK GROUP.
Ключевые показатели за 2023 год свидетельствуют о стабильном развитии и финансовой устойчивости IEK GROUP:
— Такие результаты являются позитивными индикаторами для инвесторов, решивших приобрести облигации IEK GROUP, — комментирует Сергей Медведев, заместитель финансового директора компании. — Положительная динамика связана с нашей успешной стратегией, основанной на грамотной финансовой политике, инвестировании в российское автоматизированное производство и в создание собственных инновационных разработок.
Продукцию, которую предлагает IEK GROUP, сегодня можно найти как на крупных промышленных объектах, так и в частных домах. Компания разрабатывает и поставляет сложные комплексные решения, объединяющие оборудование, системы управления и программное обеспечение для промышленности, энергетики и жилищного строительства. IEK GROUP включается в жизнь каждого партнера и потребителя, обеспечивая надежное электроснабжение объектов, стабильные телекоммуникации и автоматизацию инженерных процессов.
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