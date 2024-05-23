На сайте IEK GROUP и сайте Центра раскрытия корпоративной информации опубликована консолидированная финансовая отчетность IEK GROUP за 2023 год по МСФО — Международным стандартам финансовой отчетности. Отчетность по МСФО формируется компанией с 2019 года и позволяет проследить рост и развитие IEK GROUP.

Ключевые показатели за 2023 год свидетельствуют о стабильном развитии и финансовой устойчивости IEK GROUP:

В последние 3 года выручка компании стабильно растет на уровне не менее 20%. В 2023 году выручка увеличилась на 25% и составила более 44,7 млрд рублей.

Рост показателя EBITDA составил 20% и достиг 5,5 млрд рублей.

Следует отметить увеличение чистого долга до 11,3 млрд рублей (в расчет включены долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы за вычетом величины денежных средств и их эквивалентов). Это связано с финансированием сделки по покупке российских активов компании Legrand Group, приростом запасов в результате качественного улучшения логистического сервиса, открытия новых складов и существенного расширения ассортимента.

Рентабельность капитала (ROE) составила 20,2%. Этот показатель характеризует эффективность использования компанией капитала собственников и отражает размер чистой прибыли на вложенный капитал.

— Такие результаты являются позитивными индикаторами для инвесторов, решивших приобрести облигации IEK GROUP, — комментирует Сергей Медведев, заместитель финансового директора компании. — Положительная динамика связана с нашей успешной стратегией, основанной на грамотной финансовой политике, инвестировании в российское автоматизированное производство и в создание собственных инновационных разработок.

Продукцию, которую предлагает IEK GROUP, сегодня можно найти как на крупных промышленных объектах, так и в частных домах. Компания разрабатывает и поставляет сложные комплексные решения, объединяющие оборудование, системы управления и программное обеспечение для промышленности, энергетики и жилищного строительства. IEK GROUP включается в жизнь каждого партнера и потребителя, обеспечивая надежное электроснабжение объектов, стабильные телекоммуникации и автоматизацию инженерных процессов.