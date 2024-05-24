Пять площадок в Приморье, Приамурье, Забайкалье и Хабаровском крае подготовлены для создания международных территорий опережающего развития (МТОР), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сегодня пять площадок подготовлены уже. В Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области и в Забайкалье", - сказал он.

Механизм МТОР на Дальнем Востоке заработает с 1 января 2025 года.

"До конца 2024 года закон, который уже принят в первом чтении Госдумы, должен пройти все оставшиеся этапы. Мы немножко пошли на компромисс, на пару месяцев отложив принятие закона, чтобы наиболее мощные поправки туда прошли - увеличить льготные сроки, сделать льготы еще глубже, сделать максимальную защиту от любых административных проволочек", - пояснил министр.

Чекунков напомнил, что в рамках недавнего визита президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику были проведены переговоры с китайскими партнерами, они касались создания перспективных производств в области сельского хозяйства, в области энергетики (например, строительство солнечной электростанции в Амурской области), а также в области образовательных услуг. "Это большая перспектива - подготовка китайских абитуриентов к поступлению в российские вузы", - сказал глава Минвостокразвития.

Еще одним перспективным направлением он назвал создание производств в области электронной промышленности, создание микросхем, совместные предприятия для производства горнорудного сельскохозяйственного оборудования и другого промышленного производства.

"В этих областях сегодня ведутся переговоры о создании совместных предприятий, которые заинтересованы именно в режиме международной ТОР", - резюмировал Чекунков.

О МТОР

В феврале депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий правовые основы создания особого вида ТОР - международной территории опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе. Создание МТОР возможно на территории ДФО одним из двух способов - по решению правительства РФ или на основании международного договора РФ. Законопроектом также определяются критерии создания МТОР в случае ее создания на основании решения кабмина. Площадь МТОР не может превышать 20 кв. км, что является достаточным для размещения 10 - 20 промышленных комплексов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. В рамках МТОР также возможно применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Функции по управлению МТОР могут быть возложены правительством на Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, которая в настоящее время определена как управляющая компания для осуществления функций по управлению ТОР на территории ДФО или на ее дочернее общество.