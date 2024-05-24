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  • Павел Сниккарс провёл рабочую встречу с сотрудниками Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук

Павел Сниккарс провёл рабочую встречу с сотрудниками Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук

24 мая 2024, 17:00 313 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Официальный телеграм-канал Минэнерго РФ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: t.me/minenergo_official

Фото: t.me/minenergo_official

Стороны обсудили результаты «Прогноза развития энергетики мира и России 2024» (https://www.eriras.ru/data/1426/rus) на период до 2050 года.

«Подготовленные и представленные результаты исследования имеют важное значение для Минэнерго при стратегическом планировании развития ТЭК», – подчеркнул Павел Сниккарс.

Замглавы Минэнерго отметил основные выводы из прогноза:

  • наилучших показателей развития можно достичь только при разрешении противоречий и нахождении компромиссов;
  • ВИЭ и ископаемые топлива будут не только конкурирующими до 2050 г., но и взаимодополняющими частями развивающихся энергосистем;
  • страны БРИКС будут обеспечивать половину мирового производства и потребления энергии к 2050 г.;

В заключение Павел Сниккарс поблагодарил сотрудников за подробный анализ и отметил, что Минэнерго учтёт данные материалы при разработке Энергостратегии до 2050 года.

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Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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