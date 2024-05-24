Стороны обсудили результаты «Прогноза развития энергетики мира и России 2024» (https://www.eriras.ru/data/1426/rus) на период до 2050 года.

«Подготовленные и представленные результаты исследования имеют важное значение для Минэнерго при стратегическом планировании развития ТЭК», – подчеркнул Павел Сниккарс.

Замглавы Минэнерго отметил основные выводы из прогноза:

наилучших показателей развития можно достичь только при разрешении противоречий и нахождении компромиссов;

ВИЭ и ископаемые топлива будут не только конкурирующими до 2050 г., но и взаимодополняющими частями развивающихся энергосистем;

страны БРИКС будут обеспечивать половину мирового производства и потребления энергии к 2050 г.;

В заключение Павел Сниккарс поблагодарил сотрудников за подробный анализ и отметил, что Минэнерго учтёт данные материалы при разработке Энергостратегии до 2050 года.