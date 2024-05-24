Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Стороны обсудили результаты «Прогноза развития энергетики мира и России 2024» (https://www.eriras.ru/data/1426/rus) на период до 2050 года.
«Подготовленные и представленные результаты исследования имеют важное значение для Минэнерго при стратегическом планировании развития ТЭК», – подчеркнул Павел Сниккарс.
Замглавы Минэнерго отметил основные выводы из прогноза:
В заключение Павел Сниккарс поблагодарил сотрудников за подробный анализ и отметил, что Минэнерго учтёт данные материалы при разработке Энергостратегии до 2050 года.
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