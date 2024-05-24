РУСЭЛ видит перспективы создания энергохабов в ДФО

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
В Хабаровске подвели итоги выставки «Энергетика ДВ региона-2024». Она была частью 7-го промышленного форума «Техно-лето 2024». В работе форума приняло участие более 140 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского, Приморского и Забайкальского краев, Иркутской, Челябинской, Амурской областей, Татарстана, Чувашии, Республики Беларусь.
Заместитель генерального директора холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) Александр Осыка выступил с докладом на круглом столе, посвященному развитию энергетики Дальнего Востока, а также дал интервью радиостанции Питер FM Хабаровск.
«Производственные площадки РУСЭЛ производят полную линейку электротехнического оборудования с полным же сопровождением, от проектирования и изготовления до поставки, монтажа, наладки и сервисного обслуживания, – рассказал Осыка. – Особо можно выделить компетенции РУСЭЛ по строительству зарядной инфраструктуры для электромобилей и созданию энергохабов, включающие в себя системы накопления энергии, диагностики, контроля и управления».
По словам эксперта РУСЭЛ, холдинг может обеспечить регионы Дальнего Востока необходимым электротехническим оборудованием. Он не исключил создание ряда локальных производств.
«Выставка «Энергетика ДВ региона» – это одна из форм формирования синергии отечественных производителей», – подытожил Александр Осыка.
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