РУСЭЛ видит перспективы создания энергохабов в ДФО

В Хабаровске подвели итоги выставки «Энергетика ДВ региона-2024». Она была частью 7-го промышленного форума «Техно-лето 2024». В работе форума приняло участие более 140 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского, Приморского и Забайкальского краев, Иркутской, Челябинской, Амурской областей, Татарстана, Чувашии, Республики Беларусь.

Заместитель генерального директора холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) Александр Осыка выступил с докладом на круглом столе, посвященному развитию энергетики Дальнего Востока, а также дал интервью радиостанции Питер FM Хабаровск.

«Производственные площадки РУСЭЛ производят полную линейку электротехнического оборудования с полным же сопровождением, от проектирования и изготовления до поставки, монтажа, наладки и сервисного обслуживания, – рассказал Осыка. – Особо можно выделить компетенции РУСЭЛ по строительству зарядной инфраструктуры для электромобилей и созданию энергохабов, включающие в себя системы накопления энергии, диагностики, контроля и управления».

По словам эксперта РУСЭЛ, холдинг может обеспечить регионы Дальнего Востока необходимым электротехническим оборудованием. Он не исключил создание ряда локальных производств.