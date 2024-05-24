На производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации разработали и внедрили программу, которая позволяет сокращать объем натурных испытаний. С ее помощью впервые в двигателестроении провели математическое моделирование автоколебаний лопаток компрессоров газотурбинных двигателей. Проект стал финалистом премии CIPR Digital-2024.

Сотрудники опытно-конструкторского бюро ПК «Салют» совместно с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова разработали методику своевременного обнаружения и корректировки автоколебаний (флаттера) рабочих лопаток компрессоров газотурбинных двигателей на этапе их проектирования.

На основе этой методики было создано программное обеспечение для автоматического проведения математических расчетов. Программа уже прошла апробацию и используется для разработки двигателей.

«Разработанное программное обеспечение позволяет получить значительный экономический эффект от сокращения объема испытаний и способствует повышению надежности двигателя. С помощью нашей методики впервые в отечественном двигателестроении была произведена отстройка от автоколебаний рабочего колеса первой ступени компрессора низкого давления только с использованием численного моделирования. Обычно для этого было необходимо два-три цикла натурных испытаний», — отметил начальник конструкторского бюро ПК «Салют» ОДК Станислав Чепига.

Проект сотрудников ПК «Салют» ОДК вошел в шорт-лист премии CIPR Digital-2024 в номинации «Цифровой прорыв в промышленности». Всего на участие в конкурсе было подано 480 заявок. Из них по итогам рассмотрения экспертной комиссии только пять проектов стали финалистами в каждой из номинаций.

CIPR Digital-2024 — четвертая ежегодная деловая премия в области цифровых технологий, которая нацелена на популяризацию российских проектов и разработок. Она традиционно проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» при поддержке Минцифры России, Минпромторга России, Минприроды России и АНО «Цифровая экономика».

Как сообщалось ранее, предприятия ОДК сегодня активно внедряют цифровые технологии по различным направлениям, в частности, идет процесс перехода на цифровую сертификацию. Цифровой двойник и компьютерное моделирование помогут сократить объем натурных испытаний и ускорить сертификацию авиационных двигателей, а конкретно ПД-8 для импортозамещенного пассажирского лайнера SJ-100.

Компьютерное моделирование позволяет проводить виртуальные испытания как отдельных компонентов силовой установки, так и системы в целом. Так можно проверить работоспособность силовой установки при попадании посторонних предметов, например птиц.