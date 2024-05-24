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В Перми будет обновлено еще одно городское пространство

24 мая 2024, 16:00 366 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: Россети Урал
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В столице Прикамья стартуют работы по реконструкции сквера у «Дома чекистов» по ул. Сибирской.

Данная благотворительная инициатива реализуется энергетиками «Россети Урал» при активной поддержке руководства Пермского края, главы г. Перми Эдуарда Соснина, благотворительного фонда «ВЕРЬ И ЖИВИ!», а также талантливых архитекторов архитектурного Бюро «Плотинка» и привлеченных ведущих экспертов в сфере ландшафтного дизайна всероссийского уровня.

В результате выполненного проекта по благоустройству сквера около «Дома чекистов» появится новое общественное пространство с интересными архитектурными решениями и световым оформлением, комфортными зонами отдыха. Интересный подход будет применен и к реализации зон озеленения. В сквере появится медоносный газон, новые многолетние цветущие кустарники и деревья. Ведущие ландшафтные дизайнеры проведут необходимые работы, чтобы поддержать существующие зеленые насаждения.

В период выполнения работ по благоустройству данной площадки энергетики «Россети Урал» вместе с архитекторами и общественниками планируют организовать мастер-классы экологической направленности по созданию скворечников для крылатых обитателей сквера. В ходе данных акций у пермяков появится пространство, созданное при непосредственном их участии и участии подрастающего поколения. Ключевая задача – вовлечь жителей Перми в тему сохранения экологического и видового разнообразия городского ландшафта. Подчеркнем, что на месте некоторых лип, находящихся в аварийном состоянии, будут высажены лиственницы, клены, ясени и яблони. Все они будут приобретены в пермских питомниках.

Доступ в сквер будет обеспечен и для людей с ограниченными возможностями. Дорожки спроектированы таким образом, чтобы сквер стал удобен для всех категорий граждан.

Стоит отдельно отметить, что вся проектная документация также согласована и с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края, так как работы будут проводится на территории сквера, который является предметом охраны объекта культурного наследия - достопримечательного места «губернский центр».

Важным еще является и тот факт, что в сквере у «Дома чекистов» планируется разместить памятник участникам специальной военной операции. Для этого в проекте предусмотрено отдельное пространство.

«Мы старались сохранить существующую функцию сквера, как места для прогулок и встреч. Поэтому сфокусировались на современном озеленении и местах тихого отдыха. Отдельно отмечу освещение сквера. Оно стало приглушенным и акцентированном на пешеходных дорожках. По специальному заказу мы изготовляем уникальные световые объекты, которые станут красивым дополнением и подарком месту», – подчеркивает руководитель архитектурного бюро «Плотинка» Влад Товкач.

Реализация данного проекта является прямой инициативой «Россети Урал» по повышению комфорта городской среды Перми. Благодаря прямому участию электросетевой компании в городе уже преображены сквер имени В.Н. Татищева, сквер по улице Уральской у дворца имени В.И. Ленина, а также выполнено благоустройство Сада имени Н.В. Гоголя. «Россети Урал» в рамках своей благотворительной программы в 2023 году также оказала серьезную поддержку в финансировании сооружения стелы «Пермь – город трудовой доблести».

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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