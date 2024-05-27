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Новый форум от "Завода Москабель" прошел в Красноярске

27 мая 2024, 09:15 186 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО Завод Москабель
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Пока на петербургской выставке «Энергетика и электротехника» проходил мастер-класс «Проводка из алюминиевого сплава: мифы и реальность», в этот же день «Завод Москабель» представил в Красноярске кабели, инструменты для монтажа и готовые проектировочные решения от предприятия.

25 апреля в Красноярске на площадке «Novotel Красноярск Центр» прошел Электротехнический форум отечественных производителей. «Завод Москабель» выступил организатором совместное с Курским электроаппаратным заводом, заводом кабеленесущих систем «ПРОкабель» и Ардатовским светотехническим заводом. Представители предприятий поделились новинками собственной продукции, а также презентовали сервисы и инструкции для проектировщиков.

На форуме выступил директор по развитию «Завода Москабель» Сергей Кислюк. Он представил силовые кабели с термостойкой изоляцией на среднее напряжение, рассказал о кабелях из алюминиевых сплавов 8ххх серии и поделился практическим опытом применения продукции в проектах ОК «Русал» и ПАО «Роснефть». Гости мероприятия узнали больше об огнестойких кабельных линиях, кабелях для КИП и автоматизации и об использовании гибридных кабельных конструкций в проектах удаленных регионов с повышенным уровнем требований. Также спикер рассказал про электронный паспорт кабеля с системой идентификации MAGNETAG, прикладные программы для проверки качества кабельно-проводниковой продукции и проведения складских инвентаризаций. Обсудили и изменение текущей нормативной базы в кабельной отрасли.

В мероприятии участвовали технические специалисты компаний в сфере строительства энергетических и промышленных объектов, инженеры электротехнических отделов проектных институтов и специалисты отделов эксплуатации предприятий.

«Завод Москабель» регулярно организует мероприятия в Красноярске, особенно — с момента открытия регионального филиала. В 2023 году совместно с Алюминиевой Ассоциацией предприятие провело конференцию «Алюминиевые инновации в наружном освещении. Сибирь – 2023», а этим летом совместно с Баскетбольным клубом «Енисей» устроит очередной «Ночной кубок "Завода Москабель"» — турнир по баскетболу 3х3.

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Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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9.96

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Эта новость часть сюжета Кабельный завод будущего
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