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Новый кабельный компаунд для автомобильного сектора

27 мая 2024, 10:00 185 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
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Немецкая компания Melos GmbH, которая является  одним из ведущих производителей резиновых смесей на основе этиленпропиленового каучука, представила свой новый компаунд для кабелей, используемых в автомобильном секторе. Новый радиационно-сшиваемый изоляционный компаунд, выпускаемый под маркой Mecoline IS RDX 5267 F, был разработан специально для кабелей, соответствующих требованиям стандарта ISO 6722 T4 для систем класса D, и его рецептура особенно подходит для кабельных конструкций с тонкостенной изоляцией.

Производитель утверждает, что компаунд Mecoline IS RDX 5267 F зарекомендовал себя как высококачественный и высокоэффективный материал для автомобильной отрасли. Благодаря высокой термостойкости этот компаунд пригоден для использования в экстремальных условиях эксплуатации в отсеке двигателя. Надёжная работа кабеля обеспечивается высокой стойкостью этого изоляционного компаунда к воздействию  моторных жидкостей, а безопасность обеспечивается его высокой огнестойкостью.  

Сопротивление изоляции абразивному изнашиванию обеспечивает долговечность кабелей даже в очень сложных условиях эксплуатации. Сочетание отличных электрических и механических характеристик делает этот материал превосходным выбором для использования в суровой окружающей среде. Компания Melos, специализирующаяся на разработке и производстве радиационно-сшиваемых кабельных компаундов, выпускает продукцию, отвечающую высоким стандартам качества, которая одобрена производителями автомобильных кабелей по всему миру.  

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Метки: Melos, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Материалы для КПП 

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