Системный оператор пригласил участников финала Лиги молодых специалистов СНГ XII сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» на экскурсию в Главный диспетчерский центр в Москве.

Гостям показали штатную работу диспетчерской смены. Заместитель главного диспетчера по оперативной работе Александр Курлюк рассказал о масштабах энергосистемы страны, оснащении Главного диспетчерского центра и взаимодействии с объектами диспетчеризации.

Директор по энергетическим рынкам и внешним связям Андрей Катаев и его заместитель Ольга Лонщакова ознакомили молодых энергетиков стран СНГ со структурой российской электроэнергетики, отметив, что параллельно с ЕЭС работают энергосистемы 12 стран.

Гости узнали об управлении режимами работы самой протяженной в мире энергосистемы, горизонтах планирования Схемы и программы развития электроэнергетических систем и Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, принципах работы энергорынков.

Финалистов Лиги молодых специалистов международного инженерного чемпионата, темой которого в этом году стала концепция бережливого производства, интересовали принцип формирования тарифов на электроэнергию для потребителей в Российской Федерации, процесс подключения потребителей к электросетям и условия продажи излишков электроэнергии в общую сеть владельцами ВИЭ.

Всего в Главный диспетчерский центр приехали более 70 участников команд-финалистов «CASE-IN» – молодые специалисты ГПО «Белэнерго», Белорусской АЭС, РУП «БЕЛТЭИ», Белэнергосетьпроекта, Витебскэнерго, Белорусского национального технического университета, ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», ОАО «Азеришыг», АО «KEGOC», АО «Интергаз Центральная Азия», агентства «Узатом», Сырдарьинской ТЭС, Национального диспетчерского центра Узбекистана, ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз».

Лига молодых специалистов СНГ впервые стартовала в инженерном чемпионате «CASE-IN» в 2023 году. Она расширяет международное сотрудничество в вопросах популяризации инженерно-технических профессий, инженерного образования, выявления и развития перспективных технологий, укрепляет горизонтальные связи и профессиональную осведомленность молодых специалистов государств – участников СНГ. В этом году в финал Лиги молодых специалистов СНГ, который состоится 28 мая, вышли 11 команд из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, победившие на национальных отборочных этапах чемпионата.