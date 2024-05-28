Корпорация развития Енисейской Сибири и ООО «Седьмая высота» подписали соглашение о сопровождении инвестиционного проекта «Аргыджекские горные приключения». Проект предполагает создание всесезонного туристического центра на горе Аргыджек в Манском районе Красноярского края. Совокупный объём инвестиций составляет 1,5 млрд рублей, в рамках реализации проекта создаётся более 1500 новых рабочих мест. Срок реализации проекта – 2024-2029 гг. Проект предоставляет потенциальным соинвесторам уникальную возможность внести свой вклад в развитие одного из самых перспективных туристических направлений в России.

Гора Аргыджек расположена в 200 км от Красноярска и является одной из самых высоких точек в регионе, её высота составляет 1 523 метра над уровнем моря. Склоны Аргыджека отлично подходят для занятий горным туризмом, фрирайдом и горнолыжным спортом, который особенно перспективен в данной локации благодаря аномальным снегопадам.

В рамках реализации проекта предусмотрено строительство объекта размещения, пункта питания, организация мест отдыха, пункта проката снаряжения, горнолыжных трасс и подъемников, велосипедных и пеших маршрутов, медицинского пункта и других объектов, необходимых для комфортного и безопасного отдыха туристов. Также инициаторы проекта планируют заняться организацией и проведением экологических мастер-классов и образовательных программ.

«Путем создания горного туристического центра на горе Аргыджек мы стремимся привлечь больше туристов и любителей активного отдыха, создать новые рабочие места для местных жителей, а также способствовать развитию регионального туризма и экономики в целом. Этот проект будет способствовать раскрытию потенциала горы Аргыджек как уникального места для организации горных приключений и привлечет больше внимания к этой территории», – отметил генеральный директор ООО «Седьмая высота» Денис Строфилев.

Между ООО «Седьмая высота» и администрацией Манского района подписано соглашение о социально-экономическом партнёрстве. В настоящее время муниципалитет активно содействует в решении земельного вопроса для строительства первой фазы проекта.

Предполагается, что туристический центр станет местом притяжения людей молодого и среднего возраста, ведущих активный образ жизни: как опытных горнолыжников, так и любителей активного отдыха в горах.

ООО «Седьмая высота» осуществляет свою деятельность в области проведения эффективных комплексных мероприятий по продвижению торговых марок (производителей/товаров/услуг) на рынке Красноярского края с 2015 года. Компания специализируется на разработке и проведении комплексных рекламных кампаний, создании брендинга, разработке креативного контента и медийном планировании.