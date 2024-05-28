Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • День клиента IEK в Санкт-Петербурге: новый рекорд посещаемости, неповторимая атмосфера и полезное общение

День клиента IEK в Санкт-Петербурге: новый рекорд посещаемости, неповторимая атмосфера и полезное общение

28 мая 2024, 17:00 414 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

День клиента IEK вновь обновил рекорд посещаемости! Более 550 гостей съехались в Санкт-Петербург из Ленинградской области, Великого Новгорода, Пскова, Петрозаводска и других городов Северо-западного федерального округа. Специалисты разных отраслей встретились в Северной столице, чтобы узнать больше о новых трендах в электротехнике и о предложениях IEK.

Среди участников Дня клиента IEK в Санкт-Петербурге были представители крупнейших российских компаний и предприятий, госструктур, а также специалисты IT-сферы, сборщики НКУ и застройщики. Для их удобства деловая программа была разделена на три секции, посвящённые решениям IEK GROUP для промышленности предприятий, жилого и социального строительства, а также для розничной и оптовой торговли.

Гостей ждали полезные и информативные выступления специалистов, готовых ответить на любые вопросы. Несмотря на большой объём информации, день прошёл легко и полезно, о чём говорят позитивные отзывы.

Настоящим центром притяжения стала выставка продукции IEK, ITK и ONI на интерактивных стендах. Здесь были как готовые решения для строительства и промышленной автоматизации, так и новинки, которые компания представила впервые — электроустановочные изделия SCANDY и FORTEPIANO.

Многие гости отметили новый фирменный стиль компании — яркий и современный.

«В этом году мы провели репозиционирование, и День клиента — отличный повод презентовать новый образ наших брендов и компании в целом, — говорит коммерческий директор IEK GROUP Артём Маймор. — Это мероприятие по-настоящему отражает новую стратегию IEK. Ведь мы здесь, чтобы пообщаться с нашими покупателями напрямую, включиться в их проблемы, в их жизнь!».

Обсудить на форуме
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.83

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
28.05.2024
Техническая готовность мостового перехода через реку Суру в Чувашии составляет 70 %
28.05.2024
"Россети Северный Кавказ" установят российские современные выключатели на трех подстанциях 35-110 кВ в Карачаево-Черкесии
28.05.2024
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Главой ДНР Денисом Пушилиным
28.05.2024
Началось заселение первого дома с энергогенерирующим фасадом
28.05.2024
Энергетики "Россети Кубань" проводят встречи со школьниками перед летними каникулами
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно