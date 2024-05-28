День клиента IEK вновь обновил рекорд посещаемости! Более 550 гостей съехались в Санкт-Петербург из Ленинградской области, Великого Новгорода, Пскова, Петрозаводска и других городов Северо-западного федерального округа. Специалисты разных отраслей встретились в Северной столице, чтобы узнать больше о новых трендах в электротехнике и о предложениях IEK.

Среди участников Дня клиента IEK в Санкт-Петербурге были представители крупнейших российских компаний и предприятий, госструктур, а также специалисты IT-сферы, сборщики НКУ и застройщики. Для их удобства деловая программа была разделена на три секции, посвящённые решениям IEK GROUP для промышленности предприятий, жилого и социального строительства, а также для розничной и оптовой торговли.

Гостей ждали полезные и информативные выступления специалистов, готовых ответить на любые вопросы. Несмотря на большой объём информации, день прошёл легко и полезно, о чём говорят позитивные отзывы.

Настоящим центром притяжения стала выставка продукции IEK, ITK и ONI на интерактивных стендах. Здесь были как готовые решения для строительства и промышленной автоматизации, так и новинки, которые компания представила впервые — электроустановочные изделия SCANDY и FORTEPIANO.

Многие гости отметили новый фирменный стиль компании — яркий и современный.