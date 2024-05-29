Минэнерго и Правительство Севастополя утвердят комплексный план развития электрических сетей города на 2024-2026 годы. Запланировано 165 мероприятий строительства и реконструкции электросетей до 330 кВ. Об этом сообщил Евгений Грабчак по итогам встречи с Правительством города Севастополь.

Замминистра рассказал, что проработаны и будут реализованы меры по повышению устойчивости и надёжности работы электросетевого комплекса. По его словам мероприятия позволят снизить существующие риски возникновения аварийных ситуаций в электросетевом комплексе, а также обеспечат прогнозируемый прирост потребления мощности.

«Приоритетные цели – строительство нового центра питания 330 кВ, его интеграция в сети города, а также модернизация распределительных сетей», — отметил замглавы Минэнерго.

Евгений Грабчак добавил, что реализация комплексного плана необходима для обеспечения технологического присоединения потребителей, замены изношенного оборудования и повышения надёжности работы распределительных электрических сетей.

Кроме того, на совещании обсудили комплексные вопросы развития газового хозяйства и магистральных газовых сетей.

Также Евгений Грабчак провёл рабочую встречу с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Евгений Грабчак и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обсудили вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса.

Замминистра рассказал, что согласованы планы по финансированию строительства объектов транзитных сетей 110 кВ Южного берега Крыма (ЮБК).

«Финансирование объектов транзита 110 кВ ЮБК в 2024 - 2027 годах будет осуществляться за счёт лимитов Госпрограммы и экономии бюджетных средств прошлых лет» — пояснил он, добавив, что строительство объектов позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона и снизить риски ограничения электроснабжения в период высоких температур.

Также, Евгений Грабчак и Сергей Аксёнов обсудили возмещение затрат ТСО Республики.

«В результате опасных метеорологических явлений произошли массовые отключения и повреждения на 591 объекте электросетевого хозяйства. Минэнерго разработало сроки для предоставления бюджету региона в 2024 году субсидий на возмещение затрат, понесённых в связи с ликвидацией в 2023 году последствий ЧС в электросетевом комплексе», — рассказал замглавы Минэнерго.

Кроме того, стороны обсудили реализацию дополнительных мероприятий по повышению устойчивости объектов ТЭК к нештатным ситуациями, а также развитие и повышение эффективности функционирования газотранспортной системы полуострова.