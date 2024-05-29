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  • Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ" принял участие во встрече Правительства Республики Мордовия и Алюминиевой Ассоциации

Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ" принял участие во встрече Правительства Республики Мордовия и Алюминиевой Ассоциации

29 мая 2024, 15:30 326 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО КЗ ЦВЕТЛИТ
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28 мая по поручению Главы региона Артёма Здунова в Доме республики состоялась важная встреча, в которой приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин, руководители предприятий и Председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская.

В ходе совещания обсуждались вопросы развития и поддержки алюминиевой промышленности региона, перспективы взаимодействия предприятий с Алюминиевой ассоциацией и органами государственной власти.

Итогом встречи стало Соглашение о сотрудничестве Республики Мордовия и Алюминиевой ассоциации, которое будет подписано на Петербургском международной экономическом форуме 2024.

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Метки: ЦВЕТЛИТ, МОРДОВИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
CVET
9.94

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