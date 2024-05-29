Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
28 мая по поручению Главы региона Артёма Здунова в Доме республики состоялась важная встреча, в которой приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин, руководители предприятий и Председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская.
В ходе совещания обсуждались вопросы развития и поддержки алюминиевой промышленности региона, перспективы взаимодействия предприятий с Алюминиевой ассоциацией и органами государственной власти.
Итогом встречи стало Соглашение о сотрудничестве Республики Мордовия и Алюминиевой ассоциации, которое будет подписано на Петербургском международной экономическом форуме 2024.
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