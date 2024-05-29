28 мая по поручению Главы региона Артёма Здунова в Доме республики состоялась важная встреча, в которой приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин, руководители предприятий и Председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская.

В ходе совещания обсуждались вопросы развития и поддержки алюминиевой промышленности региона, перспективы взаимодействия предприятий с Алюминиевой ассоциацией и органами государственной власти.

Итогом встречи стало Соглашение о сотрудничестве Республики Мордовия и Алюминиевой ассоциации, которое будет подписано на Петербургском международной экономическом форуме 2024.